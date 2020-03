Tamara Gorro partage la première photo de Garay sur Instagram après avoir été infectée par un coronavirus

Tamara Beanie, influenceur et épouse d’Ezequiel Garay, a publié sur Instagram la première image du footballeur de Valence depuis qu’il a annoncé son positif pour le coronavirus. La centrale argentine est isolée.

Valence a été le premier club Primera à rendre public que plusieurs de ses footballeurs étaient infectés par le coronavirus et, par conséquent, suivrait les recommandations d’isolement de tous leurs joueurs. L’un d’eux est Ezequiel Garay, qui a déjà publié ce dimanche un message sur ses réseaux et qui ce lundi a pu en savoir plus grâce aux publications de son épouse Tamara Gorro.

Le célèbre influenceur a partagé une image sur les réseaux sociaux dans laquelle vous pouvez voir comment Garay passe ses journées dans une pièce et ne peut contacter personne, en plus, porte également un masque. Dans tous les cas, et cherchant le côté positif d’une circonstance toujours négative, Garay a récemment subi une intervention chirurgicale pour son ligament déchiré, donc d’une manière ou d’une autre il allait devoir se reposer.