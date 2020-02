Tamara Gorro, un soutien inconditionnel à Ezequiel Garay

Le centre de 33 ans a été opéré avec succès à partir d’une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit. Après l’intervention, Tamara Gorro, qui a également consacré quelques mots à son mari lorsqu’elle a été blessée devant le Celtic of Vigo, a partagé une publication sur son Instagram avec Ezequiel Garay.

Le Tertullien a été le premier à embrasser le défenseur. Dans l’instantané qu’il a mis entre les cœurs »ensemble“Et est-ce que Tamara Gorro n’a pas l’intention de se séparer de l’ancien Real Madrid Maintenant que, à cause d’une blessure, il sera hors du terrain pour le reste de la saison.

Message de Tamara Gorro à Ezequiel Garay après la confirmation de sa blessure

Quelques heures plus tôt, Tamara Gorro avait partagé sur Instagram une photo d’Ezequiel Garay lors du match contre Valence avec le Celta de Vigo. Il a écrit: «Cette photo a été prise quelques minutes avant de quitter le terrain. A ce moment vous faisiez ce qui vous caractérise, continuez sans cesse malgré les adversités. Vous l’avez fait tout au long de votre carrière et c’est pourquoi vous êtes là où vous êtes et vous êtes qui vous êtes, un grand athlète. Touchez pour donner le bouton de pause mon amour, vous appuyez sur play et continuez comme vous l’avez fait jusqu’à présent, en étant un excellent exemple. Nous commençons une nouvelle expérience, oui, je parle au pluriel parce que nous allons la passer ensemble. Nous sommes un et c’est à la fois. Je t’aime inconditionnellement ma vie. “

Garay n’a pas encore renouvelé avec Valence

Garay fait face à une période d’incertitude à la fin du contrat avec le Valence et, bien que les discussions avec le club pour sa rénovation aient été très avancées, tout aurait pu changer avec sa blessure. Cependant, comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, Albert Celades a publiquement plaidé pour sa continuité dans l’ensemble du che. “Vous devez suivre le cours ouvert et donc je sais, c’est une victime très importante, c’est un coup dur pour l’équipe et surtout pour Ezequiel qui devra passer par la salle d’opération pour traverser une situation difficile et difficile. Il était très proche de parvenir à un accord et ce que nous voulons, c’est qu’il soit exploité dans les prochaines heures et qu’ils reviennent avec les conversations. Si les pourparlers reprennent, c’est pour parvenir à un accord. J’espère qu’un accord pourra être trouvé. Mon opinion sur Garay reste la même », a déclaré l’entraîneur de Valence lors d’une conférence de presse.