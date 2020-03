Tannehill prolonge son contrat avec Titans

Notimex

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 4

Nashville. Le quart-arrière Ryan Tannehill et les Titans du Tennessee ont accepté les termes d’une prolongation de contrat de 118 millions de dollars sur quatre ans, excluant une éventuelle arrivée de Tom Brady dans la franchise. Le diplômé de la Texas A&M University a mené la ligue au classement des passants et avec lui aux commandes, les Titans ont remporté sept des 10 derniers matchs de la saison régulière pour atteindre les séries éliminatoires. Le prochain pas en agence libre pour l’équipe dirigée par Mike Vrabel est d’assurer la continuité du porteur de ballon vedette Derrick Henry.

