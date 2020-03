Tant de fans ont essayé d’acheter des billets de saison Bucs après les nouvelles de Tom Brady

Mardi matin, Tom Brady a rendu publique la première étape de sa décision:

Il ne reviendrait pas avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Mardi soir, les fans de la NFL ont eu le premier mot de la destination probable.

Selon Adam Schefter d’ESPN et plusieurs rapports, Brady a accepté de conclure un accord avec les Buccaneers de Tampa Bay – choisissant de se diriger vers le NFC South au-dessus des Chargers, des Dolphins et des Patriots.

Pour Tampa, c’est évidemment une énorme nouvelle. Les Bucs ont embauché Bruce Arians pour aider à développer Jameis Winston, et Winston est allé de l’avant et a lancé 30 interceptions en 2019. Il était temps de changer. Pourtant, même l’âge de Brady – et le déclin statistique en 2019 – n’ont pas empêché l’enthousiasme des fans de Bucs.

Quelques minutes à peine après que Brady ait choisi Tampa Bay pour la première fois, la file d’attente Ticketmaster pour les abonnements Buccaneers a explosé. Il est passé de 972 à près de 2 000 en quelques secondes.

Le train de Bucs va maintenant fort.

