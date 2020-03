Tardive, insuffisante et suspecte la décision de jouer à huis clos le reste de la journée

COVID-19 se lève ce dimanche 15 mars avec 41 cas confirmés au Mexique, et cela a placé des événements massifs tels que des concerts et des matchs de football dans le pays au centre de la discussion. La Liga MX a finalement décidé d’agir pour éviter cette agglomération et d’éventuelles contagions, mais au lieu d’annuler les engagements, l’option choisie a été de fermer les portes aux supporters.

Cette décision arrive tardivement par rapport aux actions de prévention que prennent d’autres pays qui, bien qu’ils ne soient pas dans la même phase d’infections, ils ont donné le ton de ce qu’il faut faire et de ce qui ne l’est pas, mais il semble que tant les autorités mexicaines que les organisations privées ne voulaient pas en tenir compte.

La suspension de la ligue aurait dû être officialisée avec la déclaration de la MLS et de la Concacaf au milieu de la semaine, où ils ont déclaré que pour la santé des assistants, des joueurs et des médias, les événements sportifs pourraient ne pas avoir lieu. Agir rapidement et avec autorité est essentiel dans ces urgences sanitairesMais ce qui me semble encore absurde, c’est qu’à ce jour la ligue est obsédée par le fait de ne pas arrêter le football.

Impossible d’éviter de penser que l’enjeu économique fait obstacle à cette prise de décision. Les bookmakers et les chaînes de télévision doivent mettre beaucoup de pression pour retarder cette suspension le plus longtemps possible.

La dernière goutte est venue avec l’avance du jour 11 pour le milieu de la semaine prochaine, le tout pour éviter une éventuelle annulation le week-end prochain. Il semble que les managers doivent jouer le plus possible pour tirer le meilleur parti de cette activité rentable.

La Liga MX jouera à huis clos ou suspendra ses matchs UNIQUEMENT si les autorités le demandent.

Faible position à l’égard d’un problème mondial qui, sans protocoles préventifs, va se développer.

Il n’y a aucune prévention, sauf se laver les mains avec de l’eau et du savon. Oh, et ne dis pas bonjour.

– Paco Villa (@Paco_Villa_) 12 mars 2020

Avec des cours suspendus quatre semaines et sur le point d’entrer dans la phase 2 de COVID-19, nous sommes avant les derniers matchs de Liga MX, au moins ce mois-ci, avant que la suspension et l’annulation d’événements massifs par disposition officielle du gouvernement mexicain, qui n’a pas agi correctement, ne puisse être reportée.

Ainsi, en plus du fait que la décision de jouer à huis clos a été tardive, cela se produit avec toutes les connotations de la satisfaction des demandes du public et non pas comme une véritable mesure préventive, qui à ce moment est déjà insuffisante. Impossible de détacher votre doigt de la ligne des conflits économiques qui entourent ce sportPar conséquent, toute décision prise doit être analysée en tenant compte de ce triste facteur.