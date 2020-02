Tata Martino a révélé les conditions de retour de Vela dans l’équipe nationale mexicaine

Depuis la Coupe du monde 2018 en Russie, Carlos Vela Il n’a pas remis sa chemise Équipe nationale mexicaine malgré le grand niveau qui se croise avec Los Angeles FC, de la MLS, et même informer le technicien Gerardo Martino Cela avait cependant d’autres priorités, le timonier a annoncé qu’il était tenu d’en tenir compte.

Le Tata était enthousiasmé par la possibilité qu’El Bomardero puisse retourner au Tricolor, mais il a clairement indiqué qu’il ne serait pas le seul à le chercher, car il a déclaré que c’était maintenant au tour de l’attaquant de frapper à la porte après avoir rejeté son invitation la dernière fois. .

«J’ai pris un avion et le premier joueur (avec qui j’ai parlé) était Jonathan (Dos Santos), le deuxième était Carlos Vela et le troisième Giovani (Dos Santos), avec laquelle ma posture (de vouloir les avoir) je l’ai laissée là publiquement et en privé. Nous avons un très bon dialogue, c’est un gars frontal et sincère, ça peut faire mal de ne pas être venu en équipe nationale, mais je ne nie pas que c’est une personne qui était claire sur ce qu’il voulait pour sa vie. J’espère changer et avoir la disposition pour la sélection», A révélé le stratège sud-américain dans une interview avec TUDN.

“Cela dépend de lui (cherchez-le), je ne peux pas invoquer un footballeur que la dernière chose qu’il m’a dit est qu’il a préféré être à part, Je pense qu’il a été décidé dans nos conversations que la mienne était terminée, que s’il changeait d’avis, je devais le lui faire savoir », a-t-il ajouté.

Le dossier de La Hiena a été rouvert après avoir annoncé il y a quelques semaines qu’il aimerait assister aux Jeux olympiques de Tokyo si le combiné U-23 réussissait à passer sa passe après la CONCACAF pré-olympique, ce qui a inspiré l’entraîneur Pamper.

ILLUSION

“Je n’ai pas pensé à participer aux Jeux Olympiques. Bien sûr, ce serait bien. Je pense que si j’ai vraiment besoin de choses ou si je parle bien et que nous aimons tous l’idée, allez-y.”

– Carlos Vela pour ‘GQ’

Ce serait un luxe de le voir à Tokyo!  pic.twitter.com/0bpNpsGvFP

– DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 17 janvier 2020

“J’ai lu des notes de lui, où il a parlé des Jeux Olympiques, Je veux supposer que quelqu’un qui est ouvert aux Jeux Olympiques est ouvert à l’équipe nationale, mais nous supposons, parce que je n’ai pas parlé à Carlos avant cette année », a déclaré Martino.

La prochaine date de la FIFA aura lieu les 26 et 29 mars et l’équipe aztèque mesurera leur République tchèque et Grèce, respectivement, en dehors de ces engagements, El Tata prévoit de donner certains éléments des minutes U23 à fusionner face aux Jeux Olympiques, bien qu’il ait précisé que Vela ne fera pas partie de l’appel à ces duels ou aux demi-finales et finales de la CONCACAF Société des Nations.

Le classement de football @FIFAcom, le premier en 2020, maintient le Mexique the en 11e position avec 1621 points, étant le meilleur de la Concacaf et surprend que la Belgique  soit n ° 1. @miseleccionmx jouera les 26 et 29 mars contre la République tchèque et la Grèce. Le classement ⏩ pic.twitter.com/01RQH8zDqM

– La Crónica Deportes – @CronicaDportes (@CronicaDportes) 20 février 2020

