Tati Valds et Tensi, les meilleurs votants pour LA NUEVA ESPAA

Tati Valdés et Tensi sont toujours vivants dans la mémoire des fans de Sporting et d’Oviedo. Cela est démontré par le résultat du vote effectué sur le site Web de LA NUEVA ESPAÑA pour choisir les joueurs les plus importants des deux clubs asturiens, résultant en des gagnants après un processus dans lequel 16 des principales figures qui se sont portées candidates l’histoire de chaque club. La “Maquinona” a battu Redondo en finale, soulignant que ses 15 saisons en tant que footballeur pour l’équipe de Gijón, auxquelles il a continué d’être lié en tant qu’entraîneur, ont laissé un énorme résidu. Tensi, capitaine bleu éternel, a de nouveau reconnu ses 13 saisons habillées de bleu après avoir battu Emilín en finale. Pour beaucoup, c’est lui qui a le mieux appliqué la devise “Fierté, courage et griffe”. 354 matchs en équipe première garantissent sa carrière: seul Berto le dépasse.

