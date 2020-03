Taylor Swift contre Kim Kardashian (2e ronde)

Cela fait quatre ans que l’infâme appel téléphonique de 2016 entre Taylor Swift et Kanye West a été divulgué, mais ce n’est pas encore fini et nous avons tous les détails (8h00). Après avoir confirmé nos soupçons, Ben Affleck et Ana de Armas se dirigent vers la plage pour une séance photo ou son absence (15:45). Nous tournons ensuite notre attention vers les résultats des médias sociaux qui incluent des accusations d’Ellen DeGeneres d’être méchante (25:45)? Plus: plus de recommandations de livres que vous devriez considérer pendant que vous avez le temps supplémentaire (37:56).

