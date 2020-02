Taysom Hill répond à la décision de Drew Brees Saints

Taysom Hill a répondu à la décision de Drew Brees Saints cette semaine.

Mardi, Brees a révélé qu’il allait revenir pour une saison de plus à la Nouvelle-Orléans. L’annonce a mis fin à plus d’un mois de spéculations quant à savoir si le joueur de 41 ans allait prendre sa retraite cet intersaison.

Brees optant pour une autre saison alors que le quart-arrière partant des Saints aura des ramifications massives pour l’organisation et ses passants de secours.

La Nouvelle-Orléans s’est retrouvée dans une situation unique qui se prépare à cette intersaison. Ses trois quarts devaient devenir des agents libres.

Brees et Teddy Bridgewater étaient des agents libres sans restriction, et Hill était un agent libre restreint.

Avec le retour de Brees dans le giron, le départ de Bridgewater est inévitable. Selon certains rapports, il recevrait 30 millions de dollars par an pour démarrer une autre équipe.

La grande question est maintenant de savoir ce que le retour de Brees signifie pour Hill.

Il y a quelques semaines, lors du Super Bowl, Hill a indiqué qu’il voulait être partant. Si la Nouvelle-Orléans ne pouvait pas lui offrir cette possibilité, il était disposé à aller ailleurs.

“Je me considère définitivement comme un quart-arrière de franchise”, a déclaré Hill à l’époque.

“Lorsque vous regardez les autres questions,” Est-ce la Nouvelle-Orléans, est-ce ailleurs? “Lorsque vous entrez en agence libre, c’est le moment où vous commencez à découvrir comment les gens vous perçoivent.

“On ne peut nier que j’aime mon séjour à la Nouvelle-Orléans, ça a été une expérience incroyable pour moi”, a-t-il poursuivi.

«La base de fans, comme, j’ai aimé chaque seconde de mon temps là-bas. Veux-je partir? Le fait est que non.

«Mais lorsque vous envisagez la libre agence, vous devez trouver la bonne opportunité pour vous. Vous devez trouver la situation pour prendre soin de votre famille. Je veux jouer le quart-arrière dans cette ligue. Et si la Nouvelle-Orléans ne me voit pas de cette façon, je dois partir. “

🏈 Saints QB @ T_Hill4 discute du retour de Drew Brees et de son statut d’agent libre

🎧 https://t.co/NSHt4MvAM0

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 18 février 2020

Aujourd’hui, en réponse à l’annonce de Brees, Hill a reconnu sur le podcast d’Adam Schefter qu’il devrait simplement s’adapter à la vie comme autre chose que le prochain quart-arrière partant des Saints.

«À la fin de la journée, je regarde Drew revenir et peut-être que je ne joue pas au poste de quart-arrière, c’est finalement là que je veux avoir l’occasion de jouer dans la NFL», a-t-il déclaré.

«Mais il y aura encore des opportunités pour moi de jouer.

“Je peux vous dire une expérience unique pour moi que la plupart des quarts-arrière de sauvegarde ne reçoivent pas, c’est que je suis dans le groupe avec Drew le jour du match”, a-t-il poursuivi.

“Pour moi, c’est inestimable.”

Maintenant que Brees est de retour dans le giron, la Nouvelle-Orléans placera probablement une offre sur Hill. Cela garantira qu’il reviendra également, et s’il doit aller ailleurs, au moins l’organisation en tirera un projet.

L’an dernier, Hill a enregistré 156 verges et un touché sur 27 portées et a capté 234 verges et six points sur 19 réceptions. Dans une capacité limitée de quart-arrière, il a amassé 55 verges sur trois passes sur six.

À 30 ans, Hill atteint techniquement son apogée maintenant. Chaque année où il s’assoit derrière Brees est une autre saison de son premier gaspillage.

Il y a quelques semaines, Brees a indiqué qu’il serait disposé à partager son temps et ses biens avec Hill.

“Si je suis de retour et que Taysom est à mes côtés, appelez les jeux qui nous placent dans la meilleure position pour gagner”, a déclaré Brees.

«Si cela signifie que Taysom Hill prend 30 snaps par match, 25 snaps par match, tant pis. Je suis tout à fait d’accord. “

Cela étant dit, il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel Sean Payton prend des clichés à un Brees en bonne santé juste pour que Hill se sente impliqué.

La situation des quarts des Saints sera à surveiller en 2020-2021.

