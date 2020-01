TCU perd une étoile pour transférer

TCU a perdu une étoile à transférer cette semaine.

Le quart-arrière Justin Rogers a révélé qu’il prévoyait de partir ailleurs pour la saison 2020.

L’ancienne star du lycée et recrue quatre étoiles se rendrait à UNLV, selon le Las Vegas Review-Journal.

Au-delà de cela, Rogers a également confirmé le mouvement avec un récent message sur Twitter.

Las Vegas, Nevada. Engagé et inscrit📍 pic.twitter.com/mpEkKiB0ym

– JG (@_justinrogers) 29 janvier 2020

«Las Vegas, Nevada. Engagé et inscrit », a-t-il écrit.

À la sortie du lycée, Rogers a été classée comme la 43e meilleure recrue de la classe 2018 et le troisième meilleur quart-arrière à double menace du pays.

Il était également le troisième espoir de l’État de Louisiane.

Au cours de sa campagne au secondaire en 2016, Rogers a enregistré 2 646 verges et 26 scores dans les airs, et 566 verges et neuf scores au sol.

Malheureusement, une blessure au genou subie au secondaire a empêché Rogers de partir au cours de sa première année à TCU.

Il sera intéressant de voir quel genre d’impact Rogers finira par avoir sur UNLV.

