Le nouveau spectacle de Gwyneth Paltrow, The Goop Lab, est sorti sur Netflix et Tea Time a approfondi ses épisodes préférés et ses méthodes de bien-être les plus étranges (1:15). Stavros Niarchos s’est marié et Amelia est là pour vous dire qui est exactement Niarchos (9:40). Halsey a une semaine difficile après avoir accidentellement appelé à l’effondrement du One World Trade Center (18:40), et voudriez-vous que quelqu’un vous surprenne avec une maison (26:01)?

