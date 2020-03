Tebas sort ses tentacules en VOX pour essayer d’abattre Irene Lozano

Javier Tebas ne se repose ni en quarantaine. Le président de la Ligue a été une semaine après avoir été accusé par Luis Rubiales d’être antipatriotique pour ne pas partager les tests de coronavirus qu’il a fournis aux équipes de la Première Division et plus tard pour ses efforts pour terminer la compétition oui ou oui cette saison au détriment de la santé des joueurs.

Le président de l’association des clubs de football est loin d’être satisfait du travail du nouveau secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, avec qui elle a déjà eu des rencontres. Thèbes soutient ouvertement la candidature de Casillas à la présidence de la Fédération espagnole de football et considère que le leader n’aidait pas sa cause comme ses prédécesseurs.

Thèbes s’est battu bec et ongles que l’avance électorale demandée par Rubiales n’a pas eu lieu au point d’aller voir ses avocats au Conseil Supérieur des Sports pour intimider Lozano. Maintenant, le président de la ligue semble avoir déménagé ses tentacules politiques pour tenter de gêner le secrétaire d’État.

VOX, dont le leader du football est un électeur reconnu, a demandé le 17 mars l’apparition de Lozano à la Commission de la culture et des sports pour répondre au licenciement de l’avocat du CSD, Ramón Barba. Comme OKDIARIO l’a appris, cette personne était chargée de promouvoir délibérément diverses décisions du Conseil, toujours en faveur de Thèbes.

Barbe, selon des collègues du Conseil supérieur du sport, Je n’aurais pas agi très diligemment avec Lozano. Certains l’accusent d’avoir caché que Tebas et Aganzo avaient expiré leur poste au sein de la Commission directive du CSD et que ils ont quand même voté pour élire les nouveaux membres du TAD. Il était également public et notoire que Barba Il a fait divers rapports qui ont toujours favorisé les intérêts de Javier Tebas.

Voilà pourquoi maintenant la question du député VOX Rafael Fernández-Lomana sur le départ de Barba ne surprend pas du tout, malgré le fait que tout le monde soit d’accord qu’il y avait des raisons et que le haut dirigeant avait perdu confiance en l’avocat. La question est une goutte de plus dans le verre avec laquelle Tebas veut épuiser ses rivaux dans le sport espagnol, ce qui a conduit à des poursuites permanentes depuis que son ami et partenaire Miguel Cardenal a quitté la direction du CSD en 2016.