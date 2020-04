Techniciens qui ont passé plus de temps à gérer la même équipe

Dans le football mexicain et international, il est très courant de voir un changement continu dans la direction technique d’une équipe, avec peu d’entraîneurs devenant le banc d’un seul club pendant longtemps, mais il y en a. Par conséquent, nous vous présentons les stratèges qui dirigent le même club depuis longtemps:

Miguel Herrera

Il semble qu’El Piojo soit fait pour l’Amérique du Mexique et vice versa. Jusqu’à présent, il dispose de 1735 jours avec les rênes de la boîte bleu-crème, comptant ses deux étapes, bien sûr, pour un total de quatre ans, neuf mois et un jour, qui pourrait être prolongé puisque sa rénovation a déjà fait cuire pendant un certain temps. .

Diego Simeone

Et comment cela ne peut-il pas durer si longtemps, si c’est lui qui se chargeait de donner de l’importance à l’Atlético de Madrid à une époque où seuls le Real Madrid et Barcelone étaient discutés. Le “ Cholo ” était deux fois proche d’atteindre la Ligue des champions, mais au moins il a réussi à conquérir la Liga, le Copa del Rey, la Super Coupe d’Espagne et le Ligue Europa. Il a déjà cumulé 3 113 jours à la tête des Colchoneros, soit huit ans et trois mois.

Ricardo Ferretti

Il est tout à fait admiratif pour le Brésilien, car depuis qu’il s’est consacré à devenir entraîneur, il n’a jamais cessé de travailler, il a donc déjà avoué à plusieurs reprises son désir de prendre bientôt sa retraite. Grâce à Tuca, Tigres est devenu l’un des principaux cadres de la Liga MX avec cinq titres de champion et trois champions des champions. Il est en fonction depuis neuf ans et neuf mois et le garçon l’a fait.

Joachim Löw

Quand on parle de sélection allemagne Vous ne pouvez pas arrêter de penser à votre stratège, qui lui a consacré tout son temps, puisqu’il a commencé comme assistant technique de Jürgen Klinsmann En route pour la Coupe du monde 2006, mais lorsqu’il a démissionné de ses fonctions, la fédération a décidé de garder l’ancien attaquant, qui était pleinement aux commandes le 12 juillet 2006, pour enregistrer cinq mille 43 jours, soit treize ans, neuf mois et 18 jours.

Arsene Wenger

Comme pour Löw, personne ne peut éviter de se Armurerie quand il entend le nom du Français, qui a longtemps vécu sur le banc en remportant plus de 15 titres de 1996 à 2018. Son temps avec les Gunners a été de 7 942 jours, soit 21 ans, huit mois et 29 jours.

Sir Alex Ferguson

Cette liste ne pouvait évidemment pas manquer le célèbre stratège écossais qui a écrit son nom en lettres d’or sur le Manchester United en devenant 13 Premier League et deux Champions League, ainsi que d’autres trophées nationaux et internationaux.

Le Boss a semé 9 733 jours avec les Red Devils pour une longue période de 26 ans, sept mois et 24 jours, bien qu’il y en ait d’autres avec plus de temps.

Ronnie McFall

L’Irlande du Nord né a commencé sa carrière d’entraîneur en 1979 avec le Glentoran de son pays, mais après cinq ans, il a repris la Portadown, où il a atteint sa figure historique, qui a culminé en 2016 quand il a décidé de démissionner. Il lui a imposé un délai de 29 ans, trois mois et quatre jours grâce à ses dix mille 867 jours.

Guy roux

Il a le Record Guinness de plus de jours à gérer le même club, c’est tout dire. Les Français ont vécu deux étapes différentes avec le Auxerre de son pays, qui était amateur au début mais qui est devenu professionnel par la suite militaire Ligue 1. Sa marque est de 15 704 jours, soit 42 ans, onze mois et 30 jours, la première étape avait 38 ans, onze mois et 29 jours, la seconde avec trois ans, onze mois et 29 jours, pour lui, l’ex-président du pays français, Jacques Chiracje l’ai nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1999.