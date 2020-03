Teddy Bridgewater remplace Cam Newton par des panthères?

Teddy Bridgewater pourrait remplacer Cam Newton par les Panthers de la Caroline le plus tôt possible.

Mardi matin, la nouvelle a éclaté que la Caroline avait autorisé Newton à rechercher un métier. Cette décision a mis fin à des mois de spéculations quant à savoir si le nouvel entraîneur-chef Matt Rhule allait essayer de faire fonctionner les choses avec son ancien quart-arrière MVP de la ligue.

Un nouveau jour arrive pour les Panthers, et il y aura quelqu’un d’autre que Newton en tête de l’offensive.

Qui pourrait être cette personne?

Selon plusieurs rapports, Bridgewater est le premier favori.

La saison dernière, Bridgewater a servi de remplaçant au quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees.

Lorsque Brees est sorti avec une blessure, Bridgewater a mené l’équipe à un dossier de 5-0. Dans la foulée, il a lancé 1 384 verges et neuf touchés sur près de 70% des passes.

Selon l’initiée ESPN NFL Dianna Russini, Bridgewater en Caroline est en plein essor.

Les Carolina Panthers manifestent un très vif intérêt pour le quart-arrière Teddy Bridgewater par source. On me dit que les conversations se sont très bien passées. #anthropes

– Dianna (@diannaESPN) 17 mars 2020

«Les Carolina Panthers manifestent un très vif intérêt pour le quart-arrière Teddy Bridgewater par source. On me dit que les conversations se sont très bien déroulées », a-t-elle écrit.

Ni Kyle Allen ni Will Grier ne sont des options de départ légitimes dans la NFL. De plus, le choix de repêchage des Panthers est trop faible pour en faire un concurrent viable pour les goûts de Joe Burrow et Tua Tagovailia. Justin Herbert est probablement le meilleur scénario de l’équipe, et même il peut être allé voir quelqu’un comme les Dolphins de Miami selon ce que font les Washington Redskins et Detroit Lions.

Bridgewater n’a que 27 ans et a montré une tonne de promesses la saison dernière. S’il joue aussi bien en 2020-21, il pourrait être un véritable vol pour les Panthers cet intersaison.

