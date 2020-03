Teddy Bridgewater s’apprête à signer avec les Buccaneers de Tampa Bay?

Teddy Bridgewater est-il prêt à signer avec les Buccaneers de Tampa Bay dès que l’agence libre commentera la semaine prochaine?

Cela commence à ressembler à ça.

Bridgewater a organisé une campagne très solide avec les New Orleans Saints l’an dernier. S’il s’agissait d’une autre équipe, ils se bousculeraient pour le retenir après la saison qu’il venait de vivre.

Malheureusement pour la Nouvelle-Orléans, l’organisation se trouve dans la position unique de voir ses trois quarts-arrière frapper en agence libre. Drew Brees et Bridgewater sont sans restriction, tandis que Taysom Hill est restreint.

De toute évidence, l’équipe ne permettra pas à Brees de partir. Cela signifie que Hill et Bridgewater sont le choix qui s’impose, et il sera simplement plus facile de garder Hill parce qu’il est restreint.

Cela signifie que Bridgewater est l’homme étrange.

Selon l’initié The Draft Network JC Cornell, Tampa Bay s’est révélé être un concurrent sérieux pour les services de Bridgewater ces dernières semaines.

Teddy Bridgewater est le coureur en ce moment pour les Buccaneers

– JC Cornell (@CornellNFL) 5 mars 2020

Cela est en partie dû à leur inconfort persistant avec le quart-arrière Jameis Winston comme solution à long terme à ce poste.

Les Buccaneers ont le sentiment d’avoir une tonne de talent offensif et ont simplement besoin du bon quart-arrière pour tout rassembler.

Entre Mike Ewans, OJ Howard, Cameron Brate et Chris Goodwin, l’entraîneur-chef Bruce Arians, la position de quart devrait produire beaucoup plus d’efficacité et de résultats qu’en 2019.

La saison dernière, avec Brees, Bridewater a mené la Nouvelle-Orléans lors d’une campagne 5-0 et a complété 68% de ses passes. Au bout du compte, il a enregistré 1 384 verges et neuf touchés.

Bridewater devrait commander entre 20 et 30 millions de dollars en agence libre l’année prochaine. Étant donné que Tampa Bay dispose d’environ 75 millions de dollars d’espace libre avant l’intersaison, les chiffres devraient bien fonctionner pour toutes les personnes impliquées.

