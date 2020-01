Temps colorés, déceptions et baseball à Cuba

14 janvier 2020, 10:37 Par texte et photos: Jhonah Díaz et Panchito González, envoyés spéciaux

Matanzas, Cuba, 14 janvier (Prensa Latina) La légende populaire révèle une forte dose d’adrénaline lorsque le rugissement du bois retentit et le placement exact du gant de cuir simule la précision millimétrique d’un chirurgien.

Il n’y a littéralement pas de moyen terme pour profiter du baseball dans les stades de Cuba: débats houleux, agitation depuis les tribunes, numéros sur les visages, animaux agités, anxiété, euphorie, et eux, les joueurs, dans l’herbe, chercher ou attendre un home run.

Et aussi spécial que ce premier baiser de tous, une journée arrondie dans le calendrier de poche, touche nos expériences quotidiennes avec les soi-disant séries éliminatoires de la série nationale, ces manches et matchs qui sont sources de tension, de créativité, d’excitation, de victoires et de défaites, Comme dans la vie elle-même.

Avec plus ou moins de qualité parmi les salaires impliqués, les séries éliminatoires envahissent les parcs de baseball et la finale du 59e championnat est loin des expériences traditionnelles et maintenant les Crocodiles de Matanzas et Toros de Camagüey ressemblent aux superpuissances du roi du sport à Cuba.

Couvert par ce manteau de réalités et loin de prédire le nom du prochain monarque de la foire sportive, nous avons une vérité irréfutable: les balles et les grèves génèrent de la passion dans ce lopin de terre.

ah! Et oui, c’est vrai, le baseball et ses compétitions dans la grande des Antilles ne passent pas par des moments suprêmes, ceux éternisés en histoires et en images. Cependant?

