Tennis Today: Andy Murray construit un garage sophistiqué, Sacha Zverev annule les chances de Aus Open de Nick Kyrgios

Dans Tennis Today, l’homme riche qui possède une grande maison et possède une voiture de luxe décide de construire un triple garage! Oui, nous parlons des plans de construction d’Andy Murray tandis qu’Alexander Zverev n’a pas envie que Nick Kyrgios remporte l’Open d’Australie de cette année.

Contenu du site

Si vous craignez que l’Open d’Australie 2020 «ne se déroule pas ou ne commence pas plus tard», alors il y a de bonnes nouvelles pour vous de directeur du tournoi Craig Tiley.

Maintenant pour le tirage au sort pour le tournoi de cette année et Novak Djokovic et Roger Federer se retrouvent dans la même mi-temps tandis que chez les femmes, Coco Gauff et Venus Williams se rencontreront au premier tour.

Michael Graham choisit cinq histoires et sous-intrigues pour garder un œil sur le 202 Open d’Australie, y compris le plus gros problème auquel Rafael Nadal est confronté.

Roger Federer remportera le titre du Grand Chelem n ° 21 à Melbourne?

UNE ancien grand vainqueur ne voit aucune raison pour laquelle l’homme de 38 ans ne peut pas ajouter un autre titre à sa collection.

Alexander Zverev a commencé la saison 2019 comme l’un des favoris de la percée du Grand Chelem, mais il est tombé d’une falaise l’année dernière.

Alors, quelles sont ses chances à l’Open d’Australie 2020? Eh bien, lisez quoi Mats Wilander devait dire.

Quoi de neuf

Un homme riche qui possède une grande maison et possède une voiture de luxe décide de construire un triple garage!

Oui le Courrier quotidien est à l’avant-garde des nouvelles importantes au fur et à mesure qu’elles avancent le titre “Sir Andy Murray construit un garage triple dans son nouveau manoir de cinq chambres à coucher de 3 millions de livres sterling pour aller avec la piscine, la salle de massage et la salle de sport (plus un court de tennis)”.

“Il abritera 75 000 £ Jaguar I-Pace”, dit l’un des sous-titres alors qu’il possède également une VW et, nous supposons, une ou deux autres voitures, mais le paragraphe ci-dessous (s’ils ne l’ont pas modifié) est une chose de beauté.

“Le garage sera construit dans sa nouvelle maison, qui est toujours en construction, à quelques kilomètres de l’autre propriété de 5 millions de livres sterling d’Oxshott, qu’il partage avec sa femme, leurs deux filles Sophia et Edie et leur petit-fils Teddy.”

Nous ne pensons pas qu’ils aient suffisamment utilisé le mot.

Mats Wilander a annulé les chances d’Alexander Zverev de remporter l’Open d’Australie et Zverev, à son tour, a annulé les chances de Nick Kyrgios.

“Il y a beaucoup de jeunes qui sont en ce moment, pas d’offense, juste meilleurs que lui”, a déclaré Zverev, cité par AAP, via L’Australie-Occidentale.

Rester avec Kyrgios, Simon Briggs dans Le télégraphe a un grand morceau sur le joueur de 24 ans alors qu’il “réforme son image battue avec la croisade des feux de brousse australiens”.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Prochain arrêt: rôle de quart-arrière de la NFL pour Serena Williams.

Voici pour espérer que mes bien-aimés Bears de Chicago pourront signer @serenawilliams pour remplacer Trubisky. pic.twitter.com/rfPZPYeIWS

– Mike Cation (@MikeCTennis) 16 janvier 2020

Caroline Wozniacki est prête pour l’Aus Open 2020.

Jamie Murray appréciant une soirée Down Under.

Ce qui est à la télé

Qualifications Open d’Australie

Eurosport Player

ATP Adelaide

Eurosport 1

WTA Hobart

Amazon Prime



WTA Adelaide

Amazon Prime

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.