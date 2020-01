Tennis Today: Andy Murray donne à sa mère un «dernier avertissement», Roger Federer se rapprochant du statut de milliardaire

Dans Tennis Today, Andy Murray a donné à sa mère un «dernier avertissement» après sa dernière folie sur les réseaux sociaux tandis que Roger Federer devrait atteindre la barre des 1 000 000 000 $ en termes de revenus.

le Open d’Australie 2020 n’est qu’à quelques jours et nous vous donnons les détails sur les choses importantes, y compris les chaînes de télévision, les prix en argent, etc.

Nous avons reçu une demande pour inclure les niveaux de qualité de l’air, mais nous laisserons cela aux experts.

Rester avec la fumée en bas, Organisateurs de l’Open d’Australie ont rassuré les joueurs sur les craintes de fumer, en disant “nous ne risquerons pas votre santé”.

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le n ° 1 mondial en double masculin et le champion en titre de Wimbledon et de l’US Open Robert Farah ainsi que le n ° 78 mondial Nicolas Jarry test positif pour les substances interdites.

Vers une véritable action en justice et Ashleigh Barty est enfin opérationnel en 2020 après que la n ° 1 mondiale a remporté son premier match de l’année.

Quoi de neuf

Le smog a commencé à faire des ravages lors des événements de tennis en Australie mardi et Mike Davison, spécialiste en médecine du sport au groupe médical Isokinetic, explique dans Le télégraphe pourquoi «les effets secondaires médicaux des états semblables au smog sont multiples – qu’ils fassent de l’exercice ou non, ils devraient être évités».

“Au niveau le plus élémentaire, l’exercice physique dans ces conditions met les athlètes plus à risque et affecte leur capacité physique et mentale à jouer”, écrit-il.

dans le Courrier quotidien, Le médecin-hygiéniste en chef de Victoria, le Dr Brett Sutton, affirme que les officiels doivent élaborer un plan pour protéger les joueurs.

“Tennis Australia doit élaborer une politique de qualité de l’air”, a-t-il déclaré. “Je ne peux pas appeler sur les seuils individuels, cela dépend vraiment de ce que cela pourrait signifier pour enfermer un espace et des systèmes de filtration qu’ils pourraient avoir comme alternatives.”

Maria Sharapova a «croisé» son ex Grigor Dimitrov au Kooyong Classic et a eu un échange amusant avec Yahoo! Sports Australie avec l’histoire complète.

Nous sommes un peu lents avec cela, mais Roger Federer devrait devenir le premier joueur de tennis milliardaire, car ses revenus devraient atteindre la barre des 1 000 000 000 $ cette année.

Tennis.com, citant Forbes chiffres au fil des ans, rapporte que Federer a gagné 93,4 millions de dollars en 2019 pour porter ses revenus de carrière sur et hors terrain à près de 900 millions de dollars.

Et avec «plus de 200 millions de dollars de plus engagés par les sponsors», il se rapproche rapidement de ce chiffre d’un milliard de dollars.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Judy Murray a publié ce qui suit sur Instagram.

Puis le fils Andy Murray est intervenu et lui a donné un «dernier avertissement».

Serena Williams se prépare pour l’Open d’Australie.

💪 + 😀… Serena Williams est prête pour # AO2020 @ serenawilliams | #AusOpen pic.twitter.com/OPVG3TS11x

– #AusOpen (@AustralianOpen) 15 janvier 2020

Oof, Nicolas Mahut avec une certaine protection contre le smog.

Ce qui est à la télé

