Tennis Today: Dernières informations sur l’impact des feux de brousse sur l’Open d’Australie tandis que Nick Kyrgios met les fans de Serbie en colère

Dans Tennis Today, nous vous donnons les dernières informations sur l’opportunité ou non de l’Open d’Australie d’être affecté par les feux de brousse alors que les fans de Serbie ne sont pas impressionnés par Nick Kyrgios.

Quel est Le secret de Rafael Nadal être le seul joueur à avoir atteint le sommet du classement ATP en trois décennies différentes?

Ce fut une journée «brutale» au bureau pour Novak Djokovic à la Coupe ATP, mais il a quand même réussi à diriger la Serbie en quart de finale.

“C’est vraiment bon de savoir qu’il me reste encore un peu de puissance dans mon bras, mes jambes et tout”, était Verdict de Serena Williams après avoir lancé sa campagne de simple en 2020.

Quoi de neuf

Le calendrier de l’Open d’Australie sera-t-il affecté par la fumée des feux de brousse?

Voici la dernière mise à jour du chef de Tennis Australia et directeur du tournoi de l’Open d’Australie Craig Tiley, via ..

Yahoo! Sport Australie va avec le titre “” Un nouveau bas “: Nick Kyrgios met en colère les fans serbes avec l’étrange troll Novak Djokovic”.

Voici quelques informations.

Kyrgios et certains de ses amis ont assisté à l’affrontement de la Coupe ATP entre la Serbie et la France et ils ont apparemment soutenu la France.

Certains ont affirmé que c’était un autre coup à Djokovic, mais Kyrgios a riposté sur Twitter en disant “Des tas de gars qui s’amusent”.

Une grosse affaire pour rien?

Qu’a fait Serena Williams pendant son temps libre à Auckland? Eh bien, le Courrier quotidien rapporte qu’elle a passé une journée en famille avec son mari, sa fille et sa mère et qu’ils ont décidé de visiter le zoo.

Nous savons que vous êtes intéressé par ce qu’elle portait, alors voilà.

«Rester décontracté: l’ancien n ° 1 mondial enveloppé au chaud dans un manteau d’hiver, un pantalon gris, des baskets et une écharpe à imprimé léopard»

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Une photo réconfortante de Francesca Schiavone, qui est en voie de guérison après sa bataille contre le cancer.

De bonnes vibrations de Nick Kyrgios.

Jamie Murray dans un bel esprit.

Quand votre petite amie / femme vous donne le feu vert pour une nuit avec les garçons… .. pic.twitter.com/3SzxMaiuNG

– Jamie Murray (@jamie_murray) 7 janvier 2020

Y a-t-il quelque chose que Ash Barty ne peut pas faire?

Ce qui est à la télé

Coupe ATP

EN DIRECT – Amazon Prime Video / Tennis TV

ATP Qatar Open

LIVE – Tennis TV

WTA Shenzhen Open

EN DIRECT – Amazon Prime Video / WTA TV

WTA Brisbane International

EN DIRECT – WTA TV

WTA Auckland International

EN DIRECT – WTA TV

PS: Si vous n’avez pas encore regardé Andy Murray: Resurfacing, vous pouvez le faire sur Amazon Prime Video.