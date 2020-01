Tennis Today: Rafael Nadal et Andy Murray en lice pour des prix prestigieux et Tennis Australia massacré par la presse

Dans Tennis Today, Rafael Nadal et Andy Murray sont parmi les noms de tennis nominés pour un prestigieux prix sportif, Tennis Australia est attaqué par leur propre presse et il y a eu beaucoup de courses au Rally for Relief.

Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer vraiment, et c’est lors de l’événement de bienfaisance Rally for Relief, qui a vraiment mis en valeur le meilleur du tennis.

Serena Williams a profité de l’événement pour clouer ses couleurs au mât dans le débat GOAT, et vous pouvez vous rattraper et tout le plaisir de l’événement avec notre collection de clips vidéo.

Ailleurs, alors qu’ils prêtaient leur temps et donnaient leur argent à l’effort de secours, Rafael Nadal et Roger Federer ont été remarquablement condamnés pour leur égoïsme sur la question.

Oh et Mats Wilander a fait sa prédiction de l’Open d’Australie, et a également expliqué à quel «problème» Nadal devra faire face s’il veut remporter le 20e titre du Grand Chelem à Melbourne cette année.

Quoi de neuf

Les conditions à Melbourne continuent de dominer les gros titres avant l’Open d’Australie, et Tennis Australia continue de faire l’objet de critiques.

Ils ont autorisé les matches de qualification à se dérouler malgré que la ville soit engloutie par la fumée des feux de brousse à proximité et avec de très mauvaises conséquences pour les joueurs se plaignant de ne pas pouvoir respirer pendant les matchs.

Maintenant, la presse locale, The Melbourne Age, a massacré Tennis Australia dans un éditorial.

En voici juste un avant-goût, qui peut être lu en entier ici.

Comment Tennis Australia pouvait-il croire que les conditions étaient propices au jeu, un jour où la qualité de l’air de Melbourne était la pire au monde et où toute la population de la ville avait été avertie de rester à l’intérieur et de surveiller les conditions?

Le fait de retarder l’heure de début des matches mardi, d’une heure pourrie, n’a pas diminué les conditions de jeu épouvantables. Et le personnel, les arbitres et les garçons et filles de balle étaient obligés de travailler dans des conditions qui, selon d’autres organisations, présentaient un danger respiratoire épouvantable.

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a déclaré mardi que son organisation “ne les mettrait pas en danger ou ne prendrait aucune décision qui aurait un impact négatif sur leur santé et leur bien-être”.

Pourtant, la vue des joueurs doublés de détresse à la Rod Laver Arena et à la Kooyong Classic, où Maria Sharapova et Laura Siegemund ont pris sur eux d’arrêter le jeu, est un réquisitoire contre l’évaluation de Tiley.

Le monde a déjà observé la réaction de l’Australie aux feux de brousse. Ce serait un embarras national si le monde assistait maintenant à un tournoi de haut niveau qui obligeait les joueurs, le personnel du terrain et les assistants à endurer des conditions atroces, mais entièrement évitables.

Pendant ce temps, le tennis est bien représenté dans les nominations pour le Prix ​​Laureus cette année.

Rafael Nadal fait partie des sportifs mondiaux de l’année, Naomi Osaka étant nominée pour la sportive mondiale de l’année.

Bianca Andreescu et Coco Gauff sont en lice pour la percée mondiale de l’année, avec Andy Murray figurant dans la liste des nominations pour le retour mondial de l’année.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Le plus grand absolu s’est réuni au secours de la crise des feux de brousse en Australie…

Loin de New York 2018!

Nicholas Mahut n’était pas d’humeur à s’amuser…

Pendant ce temps, Denis Shapovalov nous a rappelé qu’il jouait un tennis assez spécial avant l’Open d’Australie…

Ce qui est à la télé

