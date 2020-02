＇Stef＇ Tsitsipas renouvelle son titre à Marseille

Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas renouvelé le titre à Marseille et créé son record en 2020 en battant le Canadien Felix Auger-Aliassime 6-3 et 6-4 après une heure et demie.

23/02/2020 à 16:53

CET

EFE

Tsitsipas, 21 ans et 6 au classement mondial, a imposé sa plus grande expérience devant un Auger-Aliassime, 19 ans et 18 sur la liste mondiale, qui a opté pour le premier succès de sa carrière.

Ceci est le quatrième titre de Tsitsipas et le premier de 2020 dans lequel l’objectif est de présenter la bataille aux trois premiers du classement, Djokovic, Nadal et Federer.

Auger-Aliassime a déjà perdu cette année la finale de Rotterdam contre les Français Gael Monfils et continue sa séquence inquiétante. Le jeune Canadien a perdu les cinq finales qu’il a

Maintenant, les affrontements entre Auger-Aliassime et Tsitsipas Ils sont équilibrés. Le Canadien a gagné deux fois, dans le Queens et au 1000 Masters d’Indian Wells, tandis que l’Hellen a remporté le 1000 Masters à Shanghai, tous les trois en 2019. Marseille équilibre le reste.

.