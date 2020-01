15 hommes et 1 femme ont été condamnés à une amende à l’Open d’Australie jusqu’à présent …

À ce jour, 15 hommes et 1 femme ont été condamnés à des amendes à l’Open d’Australie, dont le n ° 5 mondial Dominic Thiem, le Français Benoit Paire, l’Italien Fabio Fognini et l’Australien Nick Kyrgios, selon The Age, pour des délits tels que la prestation de serment, l’abus de raquette et conduite antisportive.

La seule joueuse à recevoir une amende est la française Alize Cornet – qui a reçu une amende de 3700 $ (2500 $ US) pour avoir juré lors de sa défaite au deuxième tour contre la 19e tête de série, Donna Vekic. Son compatriote Benoit Paire a reçu la plus grosse amende à ce jour du tournoi, avec une amende de 11 100 $ (7500 $ US) pour conduite antisportive lors de son match de premier tour en double.

Les détails de l’incident lors de son match de double n’ont pas encore été dévoilés par les officiels. L’Italien Temperamental Fabio Fognini a reçu jusqu’à présent deux amendes dans le tournoi, dont 3700 $ pour abus de raquette lors de la victoire au premier tour contre Reilly Opelka, qui a également été condamné à une amende pour son comportement lors du même match.

Vasek Pospisil a également été condamné à une amende pour deux incidents au cours du même match; cité pour des cas d’abus de raquette et d’abus de balle de tennis. Le n ° 5 mondial Thiem, qui se qualifie pour les quarts de finale, a reçu une amende de 4500 $ pour avoir été coaché ​​lors d’un match, lors de sa victoire sur l’Australien Alex Bolt.

Toutes les amendes infligées aux joueurs de l’Open d’Australie vont au fonds de développement du Grand Chelem, destiné à augmenter les opportunités de tennis dans les régions en développement du monde. Kyrgios a été condamné à une amende de 3 000 $ pour son comportement lors de sa quatrième défaite contre l’Australien Nick Kyrgios.