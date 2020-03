19 athlètes volent devant le Covid-19 (DEUXIÈME PARTIE)

Marina Bassols, Ainhoa ​​Atucha, Paula Arias, Cristina Mayorova, Ariana Geerlings, María Dolores López M., Victoria Jiménez K., Carmen Gallardo, Pablo Andújar, Daniel Caverzaschi, Carlos Taberner, David Vega, Ricardo Ojeda, Dani Mérida, Martín Landaluce, Miguel Avendaño et Toni Colom, Juancho Marín et Pepo Clavet.

Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, qui dérive de la maladie appelée Covid-19, a pratiquement tous les joueurs de tennis et les entraîneurs dans ce pays, ainsi que tout citoyen confiné; et exemptés de la concurrence internationale jusqu’au lundi 8 juin 2020 au moins.

Pour connaître la situation particulière des joueurs et des entraîneurs, nous avons interviewé 19 athlètes qui, ces jours-ci, volent devant le Covid-19 depuis leur lieu de résidence.

Nous avons posé aux huit joueurs, aux huit joueurs et aux trois entraîneurs les six questions suivantes:

Quel système d’entraînement utilisez-vous et où pouvez-vous le faire? Êtes-vous en contact avec votre entraîneur (joueur) ou votre équipe? Qu’est-ce que cela vous apporte en ce moment? Comment votre noix de coco ne peut-elle pas partir? Est-ce la même chose que lorsque vous êtes blessé? Suivez-vous le même ordre et le même régime alimentaire quotidien? Avez-vous dû changer quelque chose? Quelles sont les deux choses qui vous manquent le plus dans cette situation? Quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont été dans le pire des cas, enfermés à la maison depuis si longtemps?

Dans ce deuxième opus, les protagonistes sont les joueurs. Vendredi 27, nous publierons les déclarations des entraîneurs. Histoires personnelles drôles du 19.

1. Marina Bassols

Photographie: Goyo Ybort

“1. Mon entraîneur physique m’envoie des directives quotidiennes pour faire de l’exercice avec le moins de matériel possible, mais c’est quand même un bon entraînement. Ce que je peux faire à la maison, et pour faire du circuit cardio et mobilité je gère dans le parking.

2. Je suis en contact quotidien avec mon équipe. Avec mon entraîneur de tennis, nous passons des appels vidéo tous les jours, discutons, regardons des vidéos de moi et des bons joueurs, tirons des conclusions afin que je puisse améliorer mon tennis sur le chemin du retour. Avec mon entraîneur physique, je maintiens également le contact, d’après ce que j’ai dit précédemment; en plus de me fournir tout le soutien émotionnel nécessaire dans ces situations.

3. Ma noix de coco s’entend bien (rires). J’essaie de garder mon quotidien occupé et de créer des routines pour ne pas être submergé. Mes heures sont assez complètes, même si vous ne pouvez pas quitter la maison. Vous pouvez toujours faire des choses productives, de mon point de vue.

4. Je fais de même dans mon alimentation, car je continue de m’entraîner. Peut-être que je mange un peu moins, mais pareil.

5. La seule chose qui me manque est de jouer au tennis. Je peux faire fronton sur le parking mais je manque la sensation de me sentir comme un joueur, un compétiteur, un combattant, une sensation de satisfaction; ce sont des choses uniques.

6. Le conseil que je donne aux gens qui escaladent les murs est d’essayer de créer un programme de choses à faire, que ce soit le nettoyage, la désinfection … ma mère travaille dans un hôpital et insiste beaucoup sur elle depuis qu’elle vit en première classe. personne; Cela dit, je veux ajouter que le sujet est plus sérieux que les gens ne le pensent; et vous devez être très conscient et faire attention aux autorités et ne pas ignorer les règles qui existent de nos jours. Vous pouvez également regarder des films, faire de l’exercice, lire des livres, écouter de la musique, apprendre à cuisiner ou, si nous le savons déjà, faire des plats vedettes pour votre famille (sourire), bronzer, jouer à des jeux de société, et je ne suis pas en train de suivre car il y a des millions de choses à faire. Je suis une personne très positive et j’aime avoir le bon côté des choses, et comme je ne suis pas en formation à Barcelone, je suis à Blanes chez moi avec ma mère, je cherche des solutions pour garder mon esprit occupé et faire de l’exercice ».

2. Ainhoa ​​Atucha

“1. Eh bien, je fais des séries d’abdominaux, des exercices de jambes assez variés, des pneus avec suffisamment de tension et de nombreuses répétitions, je saute à la corde, fais des ombres et me fais frapper à droite, au revers et au service. Certaines choses que je fais à l’entrée de ma maison et d’autres sur la terrasse.

2. Je vis avec mon coach, donc si je suis en contact avec lui, bien sûr (rires). Nous cherchons comment faire un circuit d’exercice à la maison

3. Jusqu’ici tout va bien. Il est également vrai que j’ai des cours en ligne quelques jours par semaine et cela devient plus facile. Ce n’est pas comme se blesser, car je peux faire de l’exercice même si c’est peu; lorsque vous êtes blessé, vous ne pouvez rien faire.

4. Plus ou moins je suis dans le même ordre mais il est vrai que je reçois moins de ration. Et je ne prends pas de biscuits ou de pâtisseries, que lorsque je m’entraîne, j’en prends habituellement une partie.

5. Eh bien, allez dehors, quand vous vous entraînez, vous êtes dehors toute la journée et voyez mon petit ami.

6. Je leur dirais de chercher des activités divertissantes: regarder des films, lire, faire de l’exercice, étudier n’importe quoi. »

3. Paula Arias

“1. Pendant ces jours, je fais les séances physiques que notre entraîneur Carlos Aguilar de la Ad in Tennis Academy nous envoie, en utilisant le matériel que j’ai et les espaces à la maison que je fais, en trouvant petit à petit un moyen de faire les exercices.

2. Oui, je reste en contact avec mon équipe, aussi bien avec mes entraîneurs qu’avec mes coéquipiers. En fin de compte, ce sont les gens avec qui je partage habituellement au jour le jour, et au moment où ils nous manquent. Maintenir le contact, ce manque n’est pas ressenti autant, c’est une forme de soutien.

3. Dans mon cas, j’ai eu une blessure à la cheville il y a quelque temps et j’ai été immobilisé et sans soutien, je me déplaçais simplement dans la maison avec des béquilles; Je sens que cette situation se ressemble, même si maintenant je peux devenir physique et, finalement, nous sommes tous dans la même situation, pas seulement moi. Mais c’est mentalement difficile, nous sommes habitués à une routine totalement différente, jouer au tennis tous les jours et pas un petit moment, mais entre 3 et 4 heures par jour en moyenne, ne pas s’arrêter, être avec l’équipe; et sans compter sur la compétition et les voyages. Pour le moment, ça fait un peu plus d’une semaine et ça ne s’entend pas, entre le physicien, l’université (étude en ligne par l’UCAV), du livre, de la musique, des séries … aussi, je suis avec la famille, ce qui est très nécessaire, Je les vois à peine. Mais il faudra le voir dans quelques jours de plus, et à tout cela s’ajoute l’incertitude de sa durée, car il n’est pas connu avec certitude.

4. J’essaie de prendre soin de moi, de tout manger, en bonne santé et en contrôlant les quantités, bien que le corps lui-même remarque déjà que je m’entraîne moins et que je remarque que je fais le plein plus tôt que d’habitude.

5. Jouez au tennis et à tout ce que cela implique (équipement, routine, compétition, etc.), et rencontrez des amis n’importe où et faites n’importe quel plan.

6. Personnellement, cela m’aide à faire un emploi du temps chaque jour, une routine avec les choses que je vais faire, et de cette façon je me concentre à chaque instant sur ce qu’il touche, et ma tête ne tourne pas mille fois. Bien que cela ne signifie pas qu’il y a des moments où la tête semble ne plus pouvoir, mais c’est inévitable dans ces situations. Et penser que cela ne va pas durer éternellement, que rester à la maison est nécessaire pour le bien de tous et qu’un jour de plus est un jour de moins ».

4. Cristina Mayorova

“1. Je m’entraîne à la maison, je fais des poids et des exercices cardio statiques.

2. Oui, je reçois des routines d’entraînement en force quotidiennes et des choses que je peux faire de chez moi. Cela contribue à ne pas perdre contact avec eux et donc à ne pas perdre ma forme physique au maximum.

3. La vérité est que très mauvaise, parce que, en dehors de faire du sport, j’aime vraiment faire d’autres choses comme faire une promenade dans les montagnes, sur la plage et même faire une promenade dans la ville. Ce n’est pas la même chose, lorsque vous êtes blessé, vous pouvez non seulement faire du sport et certains exercices physiques, mais vous pouvez toujours vous concentrer sur la déconnexion ou la guérison de votre blessure. Au lieu de cela, vous ne pouvez même plus sortir dans la rue pour vous vider ou voir vos amis.

4. J’ai dû commencer à manger beaucoup moins, car si je ne retournais pas à l’entraînement, je reviendrais avec plus de poids et cela rendrait plus difficile mon mouvement, ce qui rendrait mon retour plus difficile.

Alors maintenant, je mange très peu par jour et j’essaie, après un certain temps, de ne pas manger et de ne manger que deux repas par jour quand j’en faisais cinq, parce qu’avant, je brûlais aussi beaucoup plus de calories.

5. Entraînez-vous et voyez mes amis.

6. Eh bien, qu’ils recherchent des solutions pour se divertir et qu’ils essaient de faire du sport à la maison qui aide toujours, vous vous sentez mieux dans votre peau ».

5. Ariana Geerlings

“1. Au début, je pouvais encore m’entraîner sur une piste que j’ai ici, dans ma maison, mais étant donné les circonstances, il nous a été interdit de l’utiliser et je n’ai pas d’autre choix que de faire de l’entraînement physique chez moi.

2. Oui, chaque jour, il m’envoie des exercices pour que je puisse continuer à travailler.

3. Eh bien, j’essaie de le porter de la meilleure façon possible, car si vous êtes négatif avec vous-même, il sera plus difficile de le porter. Pas du tout la même chose que d’être blessé. Vous pouvez maintenant continuer à vous entraîner parce que le tennis n’est pas seulement une raquette et un court, mais aussi la préparation que vous devez faire pour pouvoir jouer au mieux sur ce court; alors maintenant j’ai plus de temps pour effectuer cette préparation.

4. La vérité est que j’essaie de manger moins, de ne pas bouger autant que d’habitude, mais ce n’est pas une situation facile.

5. Pouvoir sortir, même si c’est courir autour d’un parc et pouvoir s’entraîner, puisqu’il l’a fait tous les jours et qu’il est difficile de changer la routine que l’on fait habituellement au quotidien.

6. Je les encourage fortement. Nous savons tous que c’est une situation compliquée mais pensons que c’est l’occasion de mieux se préparer, et quand tout cela est arrivé, vous revenez sur la piste mieux que lorsque vous l’avez quittée. Essayez de le faire de la meilleure façon et faites une planification quotidienne qui vous aidera à passer le temps plus rapidement. Bravo à tout le monde! Si nous aidons tous, nous nous en sortirons bientôt. »

6. María Dolores López

“1. Je fais presque la même formation que je fais à l’académie et je le fais à la maison comme je peux.

2. Je suis en contact avec mes entraîneurs et nous savons que cela va être difficile pour tout le monde.

3. Eh bien, pour l’instant je le porte plus ou moins bien, mais il est difficile d’être à la maison toute la journée, sans sortir ni combien on peut sortir pour acheter et emmener le chien à une certaine distance. C’est pire que d’être blessé, car vous pouvez être blessé dans la rue, selon la blessure que vous avez.

4. Bonne question. Je garde toujours la nourriture car c’est super important pour cette quarantaine, car sinon plus tard, quand on sera sur la piste, on se retrouvera lourd.

5. Être sur la bonne voie et mener une vie normale au quotidien.

6. Mon conseil serait beaucoup de patience, de soutien et surtout #quedateencasa ».

7. Victoria Jiménez

Photographie: Goyo Ybort

“1. Je fais du physique à la maison. J’ai un plan d’entraînement que mon entraîneur physique m’envoie quotidiennement.

2. Mon entraîneur est toujours avec moi, car il est mon père (sourit). Comme nous ne pouvons pas faire d’entraînement au tennis, nous prenons le temps d’analyser les vidéos de mes matchs et les tactiques de match de travail.

3. Je vais bien. Je profite du temps pour étudier, car lorsque je voyage dans des tournois, mon temps est limité. Heureusement, je n’ai pas eu de blessures graves jusqu’à présent, donc je ne peux pas le comparer.

4. Je suis toujours le même. Peut-être que cela s’est produit un peu car ma consommation de calories n’est pas la même. Mais bon, nous reviendrons à la normale.

5. Le tennis et mon environnement de personnes.

6. Vous devez rechercher le positif dans chaque situation. Vous devez maintenant profiter de ce moment de détente forcé, de passer un maximum de temps avec votre famille, avec votre animal de compagnie, en lisant ce livre que vous n’avez jamais eu le temps d’ouvrir, en organisant les armoires et en vous allongeant simplement sur le canapé en regardant un film (rires) “

8. Carmen Gallardo

Photographie: Goyo Ybort

“1. En raison de la situation, je ne m’entraîne pas comme je le souhaiterais, mais j’essaie de faire tout mon possible dans le peu d’espace dont je dispose. J’en profite pour renforcer la zone abdominale et faire de la force dynamique comme des squats, des pompes, des burpees … J’utilise aussi du caoutchouc pour faire un autre type de force. Ce sont des exercices qui ne nécessitent ni matériel ni grand espace et qui peuvent se faire à l’intérieur.

2. Je parle beaucoup avec mon équipe, en général. Mon coach et moi restons en contact pour organiser le retour, les tournois et nous en profitons pour réfléchir à ce qui peut être amélioré et ainsi pouvoir revenir plus fort. Mon entraîneur physique indique les routines d’entraînement quotidiennes et je le contacte pour lui dire comment s’est déroulé l’entraînement.

3. Ça devient plus compliqué. Au début, vous voyez que vous avez beaucoup de temps et pensez à beaucoup de choses que vous pouvez faire. C’est difficile car chaque jour on s’ennuie un peu et c’est lent. C’est peut-être similaire en raison du sentiment d’impuissance de ne pouvoir rien faire pour le résoudre instantanément, mais c’est très différent. En octobre, j’ai eu une pause qui m’a laissé debout pendant trois mois et a été mentalement difficile. Je voulais vraiment me remettre sur la bonne voie mais je ne pouvais pas car cela aggraverait la situation. Je me suis réfugiée en passant du temps avec mes amis et grâce à leur soutien et à celui de mon équipe la blessure est devenue plus supportable.

4. Il est difficile de continuer mon régime car il est dangereux de faire du shopping. Nous avons dû faire quelques changements pour nous adapter ces jours-ci, car la nourriture est de moins en moins variée mais je garde un minimum dans les changements.

5. Ça me manque vraiment de pouvoir me réveiller le matin pour aller m’entraîner. C’est ma motivation au jour le jour. Le reste de ma famille et mes amis me manquent également. Il est difficile de supposer que nous serons séparés pendant si longtemps. Mais ce qui me manque le plus, c’est de me lever sans cette triste nouvelle. Voir combien de personnes souffrent est navrant. J’espère que cette situation se terminera bientôt pour le bien de tous.

6. Eh bien, je pense qu’il y aura un moment où nous penserons tous que nous ne pouvons plus le faire mais nous devons le faire. Un jour de plus est un jour de moins. Je recommanderais de faire un horaire pour distribuer quelques heures d’étude, d’autres d’exercice, d’autres pour regarder la télévision, passer des appels vidéo avec vos amis ou jouer à des jeux en famille. Si vous organisez bien votre temps, il sera plus facile de mieux gérer cette situation ».