20 ans de la première finale jouée par Roger Federer

Marseille 2000, une date que vous n’oublierez jamais Roger Federer C’est là que la légende du joueur suisse a commencé à s’écrire. Il y en avait déjà beaucoup qui parlaient du talent du jeune Suisse, et c’est précisément dans le tournoi gaulois qu’il a réussi à atteindre sa première finale professionnelle. Son rival dans ce match était son compatriote et ami Marc Rosset avec qui il a fini par succomber en trois sets dans un match très disputé. Ce match a permis à Federer de s’améliorer et de devenir la légende vivante qu’il est maintenant. (Photo: L’Equipe).

