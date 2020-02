20 ans du Royaume-Uni pour jouer au tennis pendant 24 heures pour lever des fonds pour le cancer de la prostate

Selon Shropshire Live, Jordan, âgé de 20 ans et originaire de Shropshire, au Royaume-Uni, a organisé un tennisathon de 24 heures, où il jouera au tennis jour et nuit, afin de recueillir des fonds pour Prostate Cancer UK le 28 février. Jordan, qui est membre de l’équipe de tennis masculine du comté et étudie pour un diplôme en gestion du sport, courra également le marathon de Londres de 26 miles en avril pour la même cause.

Jordan a commenté: «En tant qu’organisme de bienfaisance, Prostate Cancer UK est très important pour moi et ma famille, car il est avec nous depuis des générations. C’est une maladie qui s’est transmise dans mon arbre généalogique. Un homme sur huit recevra un diagnostic au cours de sa vie et l’organisme de bienfaisance peut aider à soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

Je vais aller sur le terrain et jouer pendant 24 heures aux côtés de divers autres défis, avec un compte à rebours indiquant combien d’heures il me reste à jouer au fur et à mesure. Nous voulons créer une atmosphère brillante pour toutes les personnes impliquées et soutenir l’événement.

C’est l’occasion de collecter des fonds pour le cancer de la prostate et d’aider à combattre la maladie afin de financer la recherche et le développement qui feront une différence importante dans la vie des gens ». Jordan dit que les gens sont invités à venir jouer au tennis avec lui dans le cadre du Tennisathon.

“Après avoir commencé le Tennisathon à 16h30, un social masculin aura lieu jusque tard. Les gens seront invités à noter leurs noms à partir de 23h et à jouer au tennis avec moi toute la nuit. Tout le monde est le bienvenu pour offrir son soutien et m’aider à continuer.

Samedi matin à 9 heures, les séances de tennis débuteront avec l’entraîneure principale du club, Holly Mowling, jusqu’à 13 heures. Sur le marathon, Jordan dit que ce sera son premier marathon.

«Ce sera mon premier marathon et c’est quelque chose que j’attends avec impatience. Ma mère a déjà couru le marathon de Londres en 2013 et l’a terminé en un peu moins de cinq heures. Le faire courir avec moi va être spécial, car c’est le fait qu’elle se présente pour Severn Hospice, une organisation caritative qui compte beaucoup pour elle.

L’entraînement se passe bien, les kilomètres augmentent maintenant et je sors beaucoup plus régulièrement les matins humides et venteux. Mon objectif est de l’exécuter en quatre heures et demie ». Des produits contre le cancer de la prostate seront disponibles à l’achat, ainsi que des gâteaux, des bonbons et des friandises, et une tombola pour augmenter les fonds pour l’association.

Quiconque souhaite parrainer Jordan, qui souhaite collecter 750 £ peut le faire en allant sur https://uk.virginmoneygiving.com/JordanEvans6