’20 AO Open finaliste Garbine Muguruza dans une relation!

Après sa course étonnante à l’Open d’Australie 2020, l’ancienne n ° 1 mondiale Gabrine Muguruza, la finaliste de 20 AO, revient à la 32e place au classement WTA, néanmoins, des scepticismes circulaient autour de l’espagnol exaltant. -La vie personnelle et la relation de Venezuelan, qui est devenue pro dans les années 2012 et s’est fait un nom en 2014 après avoir remporté son premier titre WTA à Hobart International et avoir battu la 7e tête de série Sara Errani lors de l’ouverture du Connecticut.

La luxuriante inébranlable de 26 ans de Caracas a remporté ses premiers titres du Grand Chelem lors de l’Open de France de 2016 en battant Serena Williams en deux sets, tandis qu’elle a remporté le Wimbledon en 2017 après une victoire convaincante de 7-5, 6-0 contre Venus Williams , cependant, l’Espagnole animée avait toujours fait la sourde oreille tout en étant interrogée sur ses partenaires ou copains.

En outre, la finaliste de l’Open d’Australie 2020, qui a commencé le tournoi en tant que cheval noir, mais a clôturé le premier Grand Chelem de l’année en lançant ses poids autour de Melbourne, avait toujours fait preuve de prudence lors de parler de sa vie personnelle.

Bien que l’espagnole drop-dead-magnifique, bien connue pour sa capacité à dicter des rallyes de base en capitalisant sur ses coups de fond puissants des deux ailes, a déclaré plus tôt qu’elle n’avait pas de petit-ami, mais dans les années 2018, après avoir commencé à s’entraîner avec un ancien tennis la joueuse Conchita Martinez, des rumeurs ont couru à savoir si elle avait été homosexuelle, cependant, la merveille espagnole, Muguruza, avait bouleversé l’appli de son énorme base de fans à ce moment-là en ne confirmant ni niant l’accusation.

Pendant ce temps, ajoutant encore plus de scepticisme sur son choix de partenaires ou de petits amis, elle a réagi avec colère au commentaire de Margaret Court selon lequel le tennis était plein de lesbiennes. Serait-ce un autre indice qu’elle allait à contre-courant tout au long de sa carrière?