2020 est-il l’année de la maturité?

2020 sera l’année de la vérité pour Nick Kyrgios. Va-t-il faire quelques changements ou il se retrouvera dans l’oubli. Parce qu’à 25 ans, l’Australien continue de rester fort dans un tennis très efficace et agréable à regarder, mais les problèmes de comportement ont toujours conditionné sa carrière.

Soyons clairs: un joueur de tennis comme Kyrgios est utile pour le bien du tennis, car nous n’avons pas seulement besoin de messieurs, mais aussi de joueurs capables d’agiter la foule. Le problème est que Kyrgios le fait mal, d’une manière qui conditionne sa carrière.

En 2019, il a eu des problèmes à Rome et à Cincinnati. A Rome, il a été condamné à une amende pour conduite antisportive lors du match contre Casper Ruud, à Cincinnati pour insultes et crachats sur l’arbitre de chaise lors du match contre Daniil Medvedev.

Résultat: polémique et disqualifications, amendes et nombreux doutes sur son statut réel. Je considère Kyrgios comme un joueur de tennis plus fort qu’Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas d’un point de vue technique et physique. Le problème réside dans l’approche mentale des matches et, surtout, le comportement sur le terrain.

2020 a commencé avec les bonnes performances de l’ATP Cup et avec une blessure au dos, mais aussi avec le cri émouvant pour les victimes des incendies qui détruisent l’Australie. C’est peut-être la première étape vers une version plus mature.

En fait, Kyrgios doit trouver cet équilibre entre performances, solidité mentale et comportement sain mais toujours piquant. C’est peut-être la saison la plus importante de sa carrière, car les années passent et le temps n’est pas encore venu pour lui. Pendant ce temps, il a aidé l’Australie à atteindre les quarts de finale de la Coupe ATP.