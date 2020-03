237 tournois, dont 9 espagnols, tombent du calendrier par Covid-19 jusqu’au 20 avril

Photographie: Goyo Ybort

Il y a à peine deux semaines, nous avons publié l’article qui incluait le report du premier ATP Challenger en Espagne, le C.T. Chamartín de Madrid (reporté à la semaine du 12 octobre), avec 8 autres en Asie et l’interruption – la finale n’a pas été contestée – à Bergame (Italie). Ensuite, il y a eu aussi plusieurs compétitions modifiées de la WTA et de l’ITF.

Aujourd’hui, nous rendons public que 237 tournois, dont 9 sur le territoire espagnol, tombent ou se déplacent des calendriers ATP, WTA et ITF World Tennis Tour hommes, femmes et juniors (auxquels il faut ajouter les seniors, le président roues et tennis de plage); y compris les finales de Budapest et les éliminatoires de la Coupe de la Fédération, prévues pour le troisième week-end d’avril.

L’ITF a cependant rendu public son engagement à faire avancer la finale hongroise au cours de cette année, et étant donné que le résultat de la Coupe de la Fédération affecte le classement des athlètes pour les Jeux Olympiques, en collaboration avec le Comité International Olympique avant Tokyo 2020 à cet égard.

Toutes ces altérations ont été produites par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, qui dérive de la maladie appelée Covid-19, détectée pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan, province du Hubei; le dernier jour de l’année 2019; et que, après avoir dépassé les 100 000 cas confirmés dans le monde avant le 7 mars, il a conduit l’Organisation mondiale de la santé à déclarer la pandémie de Covid-19 dans le monde, le 11 mars.

Le lendemain, 12 mars, l’ATP, la WTA et l’ITF ont arrêté le tennis sur la planète pendant au moins 6 semaines; jusqu’au 20 avril. Cela signifiait que plusieurs tournois en jeu étaient arrêtés en quart de finale.

Jusqu’à l’arrivée de la déclaration de pandémie, l’ATP et la WTA avaient déjà adopté des mesures sanitaires, le 8 mars, pour les appliquer lors d’événements tout au long du printemps, notamment à Indian Wells, Miami et Charleston. Mesures pour éviter les contacts sur et hors du terrain, tels que les joueurs de ballon avec des gants et qu’ils ne prennent pas de serviettes ou de boissons pendant les matchs; que les joueurs ne distribuent pas de bracelets, de serviettes ou de T-shirts au public, ni n’acceptent de marqueurs pour signer des autographes.

En travaillant avec cette parenthèse initiale de 6 semaines, nous développons ci-dessous comment la décision affecte différents calendriers.

Tournois ATP (7 annulés, 1 en Espagne)

Dans la catégorie la plus élevée, les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, sur surface dure, ont quitté le programme; et Montecarlo sur argile. Et aussi sur terre battue les trois ATP 250 à Houston, Marrakech et Budapest; et l’ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell, 68e Trophée Conde de Godó, qui ira à l’édition en 2021 sans que David Ferrer puisse faire ses débuts en tant que directeur pour remplacer Albert Costa.

Ainsi, les premiers événements qui se tiendront du 27 avril au 3 mai seront l’ATP 250 à Munich et à Estoril, tous deux sur terre battue; suivi du Madrid Masters 1000, du 3 au 10 mai, et de Rome, du 10 au 17 mai, également à terre.

ATP Challenger Tour (20 suspendus et 2 inachevés, 3 en Espagne)

Après les 10 tournois modifiés discutés ci-dessus, Indian Wells Oracle Challenger Series et Monterrey Open GNP Seguros, remportés respectivement par Steve Johnson et Adrian Mannarino, ont été les derniers terminés du 2 au 8 mars.

Le Kazakhstan et Potchefstroom (République d’Afrique du Sud), sur le terrain dur et devant se terminer dimanche 15 mars, ont été arrêtés en quart de finale après la communication du 12 de l’ATP. Le Valencien Bernabé Zapata était dans cette avant-dernière manche de l’événement kazakh.

Les compétitions annulées en mars sont: Phoenix (Arizona, États-Unis) sur disque de 168 720 $, Olimpia (Brésil) sur terre battue, Lille (France) sur terre battue, Machala (Equateur) sur terre battue, St.Brieuc (France) sur terre battue et il dure, le Mexique de 162 480 dollars et Marbella (Malaga), tous deux d’argile.

Du programme d’avril au 26, Florianopolis (Brésil) en ciment, ceux de San Luis (Mexique), Barletta (Italie), Murcie, Sarasota (Floride, États-Unis) chutent, ce qui a donné 108 320 dollars¸ et Tunis (Tunisie); Yokohama (Japon) sur dura, Villena (Alicante) sur terre, Manzanillo (Mexique) sur ciment, Tallahassee (Floride, États-Unis) sur poussière de brique, Matsuyama (Japon) sur dura et Francavilla al Mare (Italie) et Split ( Croatie) sur terre.

Au total, 13 compétitions sur terre battue, 5 sur surfaces dures extérieures et 2 intérieures dures.

Si cette suspension de 6 semaines pouvait être maintenue, les premiers challengers à disputer, la semaine du 27 avril au 3 mai, seraient ceux de Puerto Vallarta (Mexique), durs et dotés de 135 400 $; Savanah (Géorgie, États-Unis), Ostrava (République tchèque) et Rome, ces trois-là sur terre battue. Et le premier challenger espagnol de 2020 serait l’Open Castilla y León Villa de El Espinar, du 27 juillet au 2 août.

Tournois WTA (6 annulés, aucun en Espagne)

Les premiers à succomber ont été le Premier Mandatory sur le sol dur d’Indian Wells (du 11 au 22 mars) et de Miami (du 24 mars au 4 avril) et le premier ministre de 782 900 $ de Charleston (Caroline du Sud, États-Unis), le terre battue.

Ils sont suivis de trois autres annulés: le Premier ministre (820 977 $) de Stuttgart (Allemagne) à terre et prévu du 20 au 26 avril; Bogotá (Colombie), niveau international (251 750 dollars) à terre; et Guadalajara (Mexique), WTA 125K (115 000 $), qui devait être retenu durement du 16 au 21 mars.

Pour le moment, la catégorie internationale Istanbul (Turquie) (251 750 $) sur terre reste du 20 au 26 avril, et Prague (République tchèque), également internationale sur terre, du 27 avril au 2 mai.

Par conséquent, si Istanbul est maintenu, les tournois suivants seraient le Premier Mandatory (8 344 977 $) Mutua Madrid Open, du 2 au 9 mai; et le Premier 5 (3 227 250 $) à Rome (Italie) entre le 11 et le 17 mai, tous deux sur terre battue.

ITF World Tennis Tour (203 tournois en l’air)

Catégorie masculine ITF (66 suspendus et 2 reportés, 2 en Espagne)

Après la communication de l’ITF, les 12 compétitions de la semaine du 9 au 15 mars n’ont pas été terminées, avec 41 tournois suspendus, dont le M25 (25000 $) de Reus (Tarragone), et 2 reportés, en mars.

Alors qu’en avril il y a 25 événements annulés, parmi lesquels le M25 à Villena (Alicante); soit 4 de ces 25 annulations au cours de la semaine du 20 au 26 avril.

Toutes les suspensions affectent des emplacements sur quatre continents, à l’exception de l’Océanie.

Au terme de ces informations, le M25 d’Angers (France) et le dur M15 de Tay Ninh (Vietnam), Cancun (Mexique) et Accra (Ghana) et l’argile, du même catégorie, à Orange Park (Floride, États-Unis), Ulcinj (Monténégro), Medellín (Colombie) et Majadahonda (Madrid), les 7 tournois de la semaine du 20 au 26 avril.

Au total, 34 épreuves sur piste rapide, 29 en terre (dont une est reportée d’Allemagne), 3 en salle sur dur (une est reportée de Norvège) et 1 en salle sur terre.

Catégorie féminine ITF (68 annulées, aucune en Espagne)

9 sont les compétitions qui ont été à moitié effectuées après l’annonce de l’arrêt de 6 semaines et 38 celles annulées dans la catégorie féminine en mars sur les cinq continents. À quoi s’ajoutent 30 tournois supplémentaires en avril, 5 d’entre eux dans la semaine du 20-26.

Ainsi, les premiers tournois prévus jusqu’à présent seraient: le W25 à Edgbaston (Grande-Bretagne) et le W15 à Cancun (Mexique) sur ciment; et le W80 Dothan (Alabama, États-Unis), le W60 + H Saint-Malo (France), le W25 Osprey (Floride, États-Unis) et le W15 Medellín (Colombie), sur terre battue; et tout au cours de la semaine du 20 au 26 avril. Et le premier du calendrier espagnol pourrait être le W15 de Platja d’Aro (Gérone) le 27 avril.

Parmi ceux qui ont été annulés, il y en a 35 sur terre battue, 27 sur piste rapide, 4 en salle sur dur et 2 en salle sur terre.

ITF Junior (67 reportés, 3 en Espagne)

L’ITF World Tennis Tour Junior a vu 3 événements interrompus, dont le J2 (grade 2) à Valence, dans la semaine du 9 au 15 mars; et 46 reportés en mars, parmi lesquels deux des plus précieux et dans notre pays, J2 à Benicarló (Castellón) et J1 à Villena (Alicante).

De plus, il y en a 21 reportés en avril, dont le Tarragona J4, jusqu’au 19 avril.

Pour la semaine du 20 au 26 avril, 13 compétitions juniors sont toujours au calendrier: J1 à Beaulieu-Sur-Mer (France), J2 à Piestany (Slovaquie) et Pazardhzik (Bulgarie), toutes trois sur le terrain; le J4 de Gaborone (Botswana), Beer Sheva (Israël) et Nottingham (Grande-Bretagne), tous trois en rapide; et celui de Mornington (Australie) sur terre. Et le J5 de Le Diamant (Martinique), Amman (Jordanie) et Abidjan (Côte d’Ivoire), sur surfaces dures; et ceux de Subotica (Serbie), Colombo (Sri Lanka) et Telde (Gran Canaria, Espagne), sur argile.

Les reports des épreuves juniors touchent 43 en accéléré, 16 en terre battue, 6 en dur et 2 en salle sur terre, sur quatre continents, sauf l’Océanie.

L’ATP a annoncé qu’elle revoit en détail le grand impact que cette situation produit sur les points du classement FedEx ATP et qu’elle annoncera sa décision à cet égard en temps voulu. De plus, en collaboration avec l’ITF, les points pour le classement FedEx ATP ne seront pas disponibles dans aucun tournoi ITF World Tennis Tour pendant cette période de suspension.