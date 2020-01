37 000 pièces Roger Federer supplémentaires sont en vente aujourd’hui en Suisse

Roger Federer est à Melbourne pour l’Open d’Australie, mais en Suisse, 37 000 autres pièces représentant le 20 fois champion du Grand Chelem, qui est le premier vivant à recevoir cet honneur, ont été mises en vente jeudi, selon Swissmint.

Le site Internet de Swissinfo rapporte que Swissmint avait commenté: “Roger Feder est probablement le sportif individuel le plus titré de Suisse, le plus grand joueur de tennis du monde et le parfait ambassadeur de la Suisse.”

Une prévente de la pièce commémorative s’est vendue très rapidement en décembre 2019 lors de la première émission des pièces. Le rapport indique que 40000 pièces d’argent supplémentaires en qualité hors circulation ainsi que 10000 pièces d’or Federer avec un motif différent seront mises en vente en mai 2020.

Outre les pièces de monnaie pour les transactions quotidiennes, la Monnaie fédérale Swissmint émet régulièrement des pièces commémoratives et des pièces de monnaie de qualité supérieure pour le marché des collectionneurs. Les pièces commémoratives ont une valeur nominale officielle garantie par l’État et peuvent être en or, en argent ou en bimétallique.

Roger Federer vise à remporter son record du 21e titre du Grand Chelem à Melbourne cette quinzaine. Il a remporté ses deux premiers matchs contre Steve Johnson et Filip Krajinovic en deux sets lors de l’Open d’Australie en cours et rencontrera l’Australien John Millman au troisième tour vendredi.

Federer est tête de série à Melbourne derrière l’Espagne Rafael Nadal et la Serbie Novak Djokovic. Nadal vise à égaler Federer à 20 titres du Grand Chelem s’il gagne en Australie tandis que Djokovic vise à remporter son 17e titre du Grand Chelem et à se rapprocher de Federer et Nadal dans la course à la plupart des titres du Grand Chelem.