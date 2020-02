5 plus grands retours de Novak Djokovic

Novak Djokovic et les retours vont de pair. Il a prouvé à maintes reprises qu’il possède une force mentale qui n’est peut-être égalée que par Rafael Nadal.

Djokovic joue certains de ses meilleurs tennis lorsqu’il est reculé dans un corner. Il adore les combats de chiens car il sait que quand ça compte le plus, il sortira vainqueur.

Novak Djokovic et son dernier retour

Novak Djokovic a été couronné champion d’Open d’Australie dimanche pour la 8e fois. Alors qu’il a tendance à battre des records, dimanche, il a battu un record personnel qui était une tache sur son CV.

Il est revenu d’un déficit de 1-2 pour remporter une finale du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Après un ou deux sets dans la finale de l’Open d’Australie 2020, il semblait que le champion en titre était terminé et Dominic Thiem lèverait sa première couronne.

Après un triste troisième set, le Serbe est revenu avec une vigueur renouvelée pour remporter les deux sets suivants. Un Djokovic en difficulté physique aurait facilement pu abandonner. Il avait déjà disputé 16 tournois du Grand Chelem avant dimanche.

Mais il n’abandonne jamais vraiment maintenant, n’est-ce pas?

Thiem était peut-être un peu coupable d’avoir été pris au dépourvu dans le quatrième set. Il a commencé à jouer au tennis provisoire après la résurgence de Novak, et le Serbe n’a pas hésité à saisir cette opportunité.

Andreas Seppi 2012 Roland Garros, huitièmes de finale

Le n ° 1 mondial a participé à l’Open de France 2012 en cherchant à remporter son premier Grand Chelem à Paris et à organiser les quatre tournois en même temps. Ses plans ont presque déraillé en huitièmes de finale lui-même lorsqu’il s’est heurté à Andreas Seppi, d’Italie.

Seppi, alors tête de série numéro 22, était en pleine forme alors qu’il prenait une avance de 2-0 contre le Serbe. Djokovic s’est battu pour remporter les trois sets suivants. Il s’agissait de sa 25e victoire consécutive en Grand Chelem.

«J’ai très mal joué, mais j’ai gagné grâce à mon combativité.»

Il échouerait finalement à terminer sa carrière en Grand Chelem, s’inclinant en finale face à Rafael Nadal.

Andy Murray 2012 Open d’Australie demi-finale

Dans cet affrontement en demi-finale, l’élan était comme une balle de tennis (jeu de mots, n’importe qui?), Se déplaçant constamment d’avant en arrière à travers le filet. Après avoir remporté le premier set, le champion en titre Djokovic a perdu les deux suivants pour un déficit de 1-2 sets contre Andy Murray.

Le Serbe a canalisé son champion intérieur pour reprendre l’élan et dominer le quatrième set. Alors que Djokovic a pris le contrôle du cinquième set, il n’a pas servi le match à 5-3, permettant à Murray de reprendre le match.

Cependant, il a continué à remporter le set décisif 7-5 et à réserver sa place en finale, pas avant que Murray ne mène un bon combat. Novak a joué un match beaucoup plus discipliné tout au long du match.

Un match exténuant et physique jonché de longs échanges, épuisé les deux joueurs.

“Ce fut l’un des meilleurs matchs que j’ai joué”, a déclaré Nole après le match.

Il jouerait et gagnerait l’un des plus grands matchs de tous les temps contre Nadal en finale.

Roger Federer 2010 US Open demi-finales

Novak Djokovic a enregistré un formidable retour en demi-finale de l’US Open 2010 contre le grand Roger Federer. Jouant pour une place en finale, Djokovic semblait certain de perdre.

Le Serbe a perdu 1-2 sets contre un adversaire contre lequel il s’était incliné à l’US Open ces trois dernières années. Cependant, Djokovic a égalisé le match en prenant le quatrième set.

Un match Federer-Nadal en finale semblait de nouveau inévitable dans le cinquième et dernier set. Djokovic servant à rester en vie à 4-5, s’est retrouvé face à deux balles de match à 15-40.

Il a construit un point merveilleux, prenant le contrôle du rallye et le terminant avec un vainqueur. Un autre courageux vainqueur au point suivant a sauvé le match pour Nole alors qu’il maintenait et cassait Federer lors du prochain match.

Djokovic a remporté le match 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5, marquant son premier succès contre Roger à l’US Open.

Kevin Anderson 2015 Wimbledon, huitièmes de finale

Cette confrontation en huitièmes de finale entre le champion en titre Novak Djokovic et le n ° 14, Kevin Anderson, a duré deux jours en raison d’une mauvaise lumière. Djokovic cherchait à gagner son troisième Wimbledon tandis qu’Anderson, un bloomer tardif, arrivait à son apogée.

Le Sud-Africain a pris les devants 2-0, en grande partie grâce à son énorme service. Anderson a touché 40 as dans le match et a remporté 83% de ses premiers points de service. Le meilleur retourneur de tennis n’a trouvé aucune solution dans les deux premiers sets.

A 0-2 sets, Novak a fait ce qu’il fait le mieux, riposter. Il a immédiatement cassé la 14e tête de série dans le troisième set pour prendre une avance de 3-0.

Il a récupéré un set à 6-1 et a égalisé le match en remportant le quatrième set 6-4.

Tout carré, les joueurs sont revenus le lendemain un peu plus frais. Mais le champion en titre n’allait jamais laisser échapper le match. Il a remporté le set décisif 7-5 pour réserver sa place en quart de finale.

«Ce fut l’un des matchs les plus difficiles que j’ai joué à Wimbledon de ma carrière. C’était du tennis de haute qualité », a déclaré Djokovic après la victoire.

Le Serbe a remporté son troisième titre à Wimbledon en quatre points jusqu’à la finale.

Roger Federer 2011 US Open demi-finale

Roger Federer a subi une répétition du chagrin de 2010 à l’US Open de 2011 aux mains de Novak Djokovic. Une autre bataille en demi-finale, mais cette fois, le maestro suisse était un 2-0 cool mis en place dans le match.

Un autre combat de Djokovic l’a vu égaliser le match à 2-2, mais Federer a forcé deux balles de match au service à 40-15. Il a même obtenu un premier service bien placé. Qui parierait alors contre Federer? Pourquoi, Novak Djokovic bien sûr!

Le Serbe l’a laissé déchirer avec son coup droit pour un sublime vainqueur de cross, sauvant la première balle de match. Il admettra plus tard que le coup était un pari de dernier souffle, mais c’était néanmoins sublime.

John McEnroe continuerait à doubler le vainqueur, “l’un des meilleurs coups de feu de tous les temps.”

Federer a eu du mal à accepter cette perte particulière. Cela a peut-être confirmé ses craintes quant à l’inévitabilité de Djokovic à contester son héritage dans les années à venir. C’était peut-être simplement la nature cruelle de la défaite.

«C’était certainement la plus grande victoire de cette année, l’une des plus grandes victoires de la carrière, dans les circonstances. J’étais à deux sets. Roger était en contrôle, il jouait mieux, puis j’ai changé de vitesse et j’ai réussi à jouer beaucoup mieux en trois sets. »

Djokovic allait ensuite battre Nadal en finale et remporter le Slam, son troisième de l’année. Cela a marqué le début de sa formidable domination qui a suivi dans le sport.