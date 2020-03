6 annulés, 4 incertains et 2 joués

La pandémie de coronavirus a affecté tout le monde du tennis, des outsiders jouant aux challengers à l’élite du sport. Rafael Nadal, comme tous les autres, n’a réussi à se produire que dans deux tournois avant que l’ATP ne suspende la tournée.

En janvier, Nadal a eu une course décente à l’Open d’Australie où il a été arrêté en quart de finale par Dominic Thiem après avoir battu Nick Kyrgios dans une superproduction.

L’Espagnol a poursuivi avec une course exceptionnelle à Acapulco. Au Mexique, il a réussi à ne pas perdre un seul set, bien qu’il ait joué contre des joueurs assez accessibles – Andujar, Kecmanovic, Kwon, Dimitrov et, enfin, Fritz.

Depuis qu’il porte le célèbre sombrero à Acapulco, Nadal n’a joué aucun match. Un par un, les tournois qui ont lieu en été ont commencé à être annulés en raison de la décision de l’ATP de suspendre la tournée à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Indian Wells, Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et les Jeux olympiques de Tokyo ont tous disparu du calendrier 2020. Maintenant, tout le monde espère qu’il ne serait pas nécessaire d’annuler les autres tournois du Grand Chelem, mais si la crise des coronavirus n’est pas résolue, les autres tournois de l’année devraient également se terminer.

«Enfin, je veux envoyer des encouragements à toutes les familles qui souffrent, à la fois aux personnes infectées, et en particulier à celles dont les parents ou amis sont morts du coronavirus. Envoyez-leur un message d’encouragement.

Il est difficile de dire quelque chose en ces temps difficiles, et je ne peux que dire dans ce cas que nous sommes tous très désolés, que nous sommes convaincus qu’en ce moment, nous pouvons continuer notre vie le plus tôt possible ». a déclaré Rafael Nadal dans un message d’encouragement sur Instagram.