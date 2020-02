À 3 ans, il a pratiqué avec Rafael Nadal. À 6 ans, il frappe son revers comme Roger Federer

Alors que beaucoup se plaignent du manque de revers à une main dans le tennis, une vidéo d’un enfant de six ans frappant un formidable revers à une main fait des vagues sur les réseaux sociaux. Ethan, âgé de six ans, et la vidéo de lui frappant son revers d’une main parfaite a été mis en ligne par le père d’Ethan, David Lax, sur Instagram et devient maintenant viral sur le circuit des médias sociaux du tennis.

Ce n’est pas le premier contact d’Ethan avec la renommée en ligne … Il y a quelques années, alors qu’il avait trois ans, Ethan était en vacances avec sa famille dans la ville natale de Nadal, Manacor, lorsque la légende a repéré le jeune fan après sa séance d’entraînement, l’invitant pour un coup sur le terrain.

Alors qu’il était fan de Nadal à l’époque, son revers ressemble sûrement plus à Federer. Jetez un œil à la vidéo vous-même.

