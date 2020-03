A la découverte de Leylah-Annie Fernández, jeune promesse

Lorsque la rivière sonne, l’eau porte. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit des merveilles Leylah-Annie Fernández pendant des années et ses performances remarquables dans le circuit junior ne sont passées inaperçues pour personne. Su titre à Roland Garros Junior 2019 Après avoir été finaliste à Melbourne, il l’a fait sauter au centre de l’attention des médias, non pas tant pour les résultats qui étaient remarquables, mais pour la manière de les récolter. À l’époque des canonnières, des femmes hérissées bougeant leurs bras comme des lames de moulin et cherchant inexorablement le coup gagnant, Leylah fait en sorte que le fan le plus romantique s’identifie à elle en la percevant comme une joueuse extrêmement polyvalente.

27/12/2019 04:12

La toute jeune Canadienne devrait entrer dans le top 100 et souligne qu’Andreescu est une grande inspiration pour elle.

Avec une capacité innée à passer de la défense à l’attaque, la possibilité d’éclosion au niveau professionnel a été perçue un peu plus loin par l’exigence physique que son style requiert. Cependant, le talent peut tout faire et le Canadien a réussi à passer la phase précédente du Open d’Australie 2020 et découvert le pot d’essences à Acapulco, remportant six matchs en un peu plus d’une semaine et vendant son visage de peau Heather Watson Dans la grande finale. Beaucoup pourraient penser qu’il accuserait les efforts physiques et mentaux, mais il prolonge ses magnifiques sensations dans le WTA International Monterrey 2020, consacrant le Mexique comme terre promise pour son tennis.

“J’essaie de mettre en pratique tout ce que je m’entraîne depuis des années, en me concentrant sur le présent et en oubliant instantanément le point précédent. J’ai toujours accordé une grande importance à l’entraînement mental et je suis très heureux de voir à quel point il est utile dans ces tournois,” a déclaré la jeune Canadienne sur le site Internet de la WTA après avoir gagné Sloane Stephens, dans ce qui suppose le triomphe le plus important de sa carrière professionnelle. “J’ai joué un grand match, je savais gérer les nerfs initiaux parce que c’est spécial d’être un champion du Grand Chelem”, a déclaré le joueur de tennis gaucher, un avantage notable est la possibilité de jouer des balles lourdes et avec beaucoup d’effet, de chercher l’inverse d’opposants peu habitués.

Leylah-Annie Fernández Elle a réussi à augmenter son agressivité et son apparence apparemment sale, elle cache une jeune femme très fibrée qui s’efforce de se renforcer pour imposer son style. Son prochain rival dans le WTA International Monterrey 2020 il pourrait être Elina Svitolina, dans ce qui serait un énorme test décisif pour elle. “Je regarde Elina à la télévision depuis longtemps et j’ai de l’admiration pour son jeu. J’aimerais pouvoir jouer avec elle. Maintenant, je dois me reposer et trouver un bon plan de match”, a déclaré une femme qui promet des émotions fortes pour cette saison et se retrouve Très proche d’entrer dans le top 100.

