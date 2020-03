A la découverte de Marie Bouzkova, révélatrice en 2020

C’est une école inégalée, un vivier de talents inépuisable qui se renouvelle toutes les quelques années et permet à un pays de seulement 10 millions d’habitants de faire face à l’élite du tennis féminin. La République tchèque Il se démarque comme une étude de cas dans le monde du sport pour sa facilité à élever les joueurs de tennis à un niveau incroyable et coupé par le même schéma, qui n’est pas immuable dans le temps. Avec huit joueurs dans le top 100 et un relais générationnel clair pour Petra Kvitova, Karolina Pliskova et Barbora Strycova, matérialisé chez les jeunes comme Marketa Vondrousova, Karolina Muchova, Katerina Siniakova et maintenant Marie Bouzkova, Ce pays honore le tennis avec un modèle enviable pour beaucoup.

Ce dernier est peut-être le moins connu, mais déjà l’année dernière, il a beaucoup parlé et ses performances dans le WTA International Monterrey 2020 Cela lui a permis de franchir une barrière psychologique importante: entrer dans le top 50. Son triomphe Johanna Konta en demi-finale, il a élevé sa confiance en lui et l’a fait montrer ses émotions sur le terrain sans rougir. “C’était un match très émotionnellement exigeant, j’ai dû lutter contre le sentiment qu’elle pouvait avoir un problème physique mais elle avait assez d’armes pour me battre. Heureusement, j’ai pu faire un grand match. C’est fantastique”, a déclaré un très confortable au Mexique. À tel point qu’il contestera la WTA 125K Series Guadalajara 2020, où il espère continuer son bon travail et continuer de surprendre par son jeu.

“C’est une sensation incroyable, j’ai l’impression de jouer à la maison.” – @ MarieBouzkova | #OpenGNPSeguros pic.twitter.com/krggilndPY

– WTA (@WTA) 7 mars 2020

Et c’est que Bouzkova est un joueur de tennis moderne, qui combine une envergure remarquable (mesure 1,80 m) avec une mobilité incroyable depuis le bas de la piste. Elevée dans une agressivité non négociable avec ses tirs, elle montre qu’elle a beaucoup de main, la facilité à monter sur le net et le courage nécessaire pour se défendre avec solvabilité. Un joueur total qui introduit des nuances d’innovation dans le tennis tchèque régulier et promet des émotions fortes pour cette saison. “La clé est d’apprendre de chaque perte, d’extraire des choses positives même des pires jeux et de ne jamais cesser de travailler dur”, explique l’un Marie Bouzkova dont les attentes de croissance du tennis sont remarquables.

