“‘A l’année prochaine” n’est pas une blague drôle’ ‘, tweete Tsitsipas sur Coronavirus

Stefanos Tsitsipas profite de son congé du tennis sur les réseaux sociaux. Surtout sur Twitter, le joueur de 21 ans a été très actif et publie des mises à jour sur ce qu’il fait depuis que l’action de tennis a été suspendue pendant six semaines en raison de Coronavirus (Covid-19).

Au cours des trois mois de la saison 2020, Tsitsipas a eu des résultats de haut en bas, mais il a également fortement rebondi après un patch faible, et a défendu son titre à Marseille et a également défendu ses points de finale à Dubaï. Récemment, suite à l’annulation de l’Open BNP Paribas à Indian Wells, Tsitsipas a passé quelques jours à explorer les tenants et les aboutissants de Los Angeles.

Puis, dans son style décalé habituel, le monde no. 6 a commenté: “” À l’année prochaine “n’est pas une blague drôle”.

D’autres joueurs ont également publié des mises à jour régulières de ce qu’ils font pour passer du temps. Certains prennent le temps de s’entraîner tandis que d’autres utilisent le temps pour se détendre et se relaxer, avec leurs familles.

Certains des plus grands événements des tournois ATP et WTA ont été annulés après que les deux tournois aient suspendu l’action de tennis. La tournée ATP a été suspendue jusqu’au 20 avril et la tournée WTA a été suspendue jusqu’au 2 mai.