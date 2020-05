Le n ° 8 mondial Matteo Berrettini admet qu’il n’était pas satisfait de ce qu’il ressentait physiquement lors des finales Nitto ATP et son objectif était d’améliorer sa condition physique. Berrettini, 24 ans, a connu une saison décisive sur le Tour l’an dernier et a gagné une chance de faire ses débuts à l’O2 Arena.

L’Italien a réalisé trois finales ATP l’année dernière et a fini par tout gagner à Budapest et Stuttgart. Le joueur de 24 ans a également disputé sa première demi-finale du Grand Chelem à l’US Open. Lors de ses débuts à la finale Nitto ATP, Berrettini a perdu contre Novak Djokovic et Roger Federer avant de battre Dominic Thiem.

“A Londres, tous les joueurs étaient physiquement meilleurs que moi. À la fin du tournoi, j’ai dit à mon équipe que je voulais améliorer cela pour l’année prochaine.” Berrettini a déclaré, par We Love Tennis France. “Aujourd’hui, je suis toujours en contact avec mon entraîneur physique, qui est maintenant avec sa famille en Italie, et aussi avec mon entraîneur.

Je me soucie de mon poids, mais ce n’est pas ma priorité en ce moment. Je travaille très dur. «Ma blessure au genou en 2016 m’a donné sept mois pour travailler mon corps, donc je peux gérer ce type de période. Cependant, cette situation est beaucoup plus difficile.

Ma mentalité est d’utiliser ce temps pour s’améliorer, mais aussi pour revenir le plus rapidement possible. “Maintenant je sais que je suis prêt, et c’est donc assez frustrant de voir que le circuit ne peut pas reprendre.”