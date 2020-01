À l’Open d’Australie, Daniil Medvedev entame sa quête des finales consécutives du Grand Chelem

Pour ceux qui ne portent pas une attention particulière au sport, la course de Daniil Medvedev à la finale de l’US Open en 2019 a dû être une surprise. Après tout, juste une saison plus tôt, Medvedev n’avait pas été semé à New York. Mais à son retour en 2019, le Russe a été classé cinquième après une superbe course après Wimbledon qui l’a vu atteindre les finales à Washington et à Montréal, avant de remporter un titre de Masters 1000 à Cincinnati.

Et bien qu’il ait semblé mort sur ses pieds pendant une grande partie de la quinzaine à Flushing Meadows, Medvedev a lutté vaillamment à travers le tirage au sort, profitant des premières sorties de Novak Djokovic et Roger Federer, qui étaient tous deux blessés, pour atteindre la finale. Là, il est revenu de deux sets contre Rafael Nadal pour forcer un décideur, avant de finalement tomber juste après quatre heures et 50 minutes de tennis passionnant.

Sans se laisser décourager par cette défaite, Medvedev est revenu à l’action à peine quinze jours plus tard à l’Open de Saint-Pétersbourg, où il a remporté le titre sans perdre un set et il l’a soutenu en remportant sa deuxième couronne de Masters à Shanghai. Il se dirige maintenant vers Melbourne Park, où il commencera sa campagne contre la vedette américaine Frances Tiafoe en tant que quatrième tête de série et l’un des favoris d’avant le tournoi. Il y a de nombreuses raisons de croire qu’il mérite cette étiquette.

Des prouesses démontrées en 2019

Medvedev n’aurait pas pu jouer beaucoup mieux pendant le swing sur le terrain dur d’été en Amérique du Nord. Lors de l’Open de Washington, il s’est précipité en finale sans perdre un set, pour ensuite tomber sur un Nick Kyrgios chauffé au rouge, qui a remporté une étroite victoire 7-6 7-6. Une semaine plus tard à Montréal pour la Coupe Rogers, il a de nouveau atteint la finale sans perdre un set, battant deux des dix meilleures joueuses – Dominic Thiem et Karen Khachanov – dans la foulée.

Dans cette finale, sa première au niveau Masters 1000, l’occasion et la fatigue possible semblaient l’emporter, Nadal enregistrant une victoire complète 6-3 6-0. Mais Medvedev a rebondi au Cincinnati Masters, remportant le titre de manière dominante. En effet, le seul joueur à prendre un set off le Russe était alors le champion en titre Djokovic en demi-finale. Personne d’autre ne s’est montré capable de poser un gant sur Medvedev en Ohio.

Bien que cette série de victoires ait clairement retiré beaucoup de Medvedev au moment de son arrivée à New York, il a lutté contre l’épuisement et contre les foules hostiles de New York pour atteindre la finale, poussant le grand Nadal au bord du gouffre. Et bien qu’il n’ait pas réussi à remporter le titre à l’US Open, cette quinzaine a sûrement donné à Medvedev une expérience inestimable de jouer au tennis de set parmi les cinq meilleures sur les plus grandes scènes du sport, ainsi que la connaissance qu’il peut le mélanger avec le le meilleur dans le monde.

Pourquoi Medvedev peut atteindre la finale

Medvedev s’est imposé comme l’un des meilleurs courtisans du jeu masculin au cours de 2019, remportant 46 matchs en surface, dix de plus que tous les autres joueurs. C’est un record. Il a peut-être aussi moins d’expérience que le trio d’août de Nadal, Federer et Djokovic, mais il améliore rapidement son curriculum vitae et n’a jusqu’à présent pas semblé tout à fait troublé par les pressions concomitantes d’un classement dans le top quatre mondial.

Il convient également de rappeler qu’il a bien joué à Melbourne Park la saison dernière, atteignant le quatrième tour où il a donné à l’éventuel champion Djokovic son match le plus difficile du tournoi. Il a gardé le Serbe sur le terrain pendant trois heures et 16 minutes, le match étant plus serré que ne le suggèrent les 6-4 6-7 6-2 6-3. Nadal, en comparaison, a duré un peu plus de deux heures en finale. Et à son retour à Melbourne, Medvedev bénéficiera de la protection d’un classement parmi les quatre premiers, avec un nul favorable.

Adversaires du premier tour

Sur papier, le quart de finaliste 2019 Tiafoe ressemble à un tirage difficile au premier tour pour la quatrième tête de série. L’Américain a certainement un gros match. Mais Medvedev a remporté sa seule rencontre précédente au niveau de la tournée la saison dernière à l’Open de Washington en deux sets et Tiafoe a eu du mal à sauvegarder sa course à Melbourne Park, tombant au 50e rang mondial, en baisse de 21 places par rapport à son sommet en carrière. Au deuxième tour, il affrontera soit Dominik Koepfer, qu’il a battu à l’US Open de l’année dernière, soit le numéro 168 mondial Pedro Martinez.

28e tête de série, Jo-Wilfried Tsonga est son adversaire prévu au troisième tour. Le Français a connu une excellente carrière, atteignant la finale à Melbourne Park en 2008 et remportant 18 titres de tournée. Mais à 34 ans, il n’est plus la force qu’il était autrefois et il est difficile de le voir être en mesure de frapper la défense tant vantée de Medvedev ou de résister au propre coup de force du Russe. Stan Wawrinka et John Isner sont des ennemis potentiels de quatrième ronde, mais Wawrinka, comme Tsonga, semble avoir dépassé ses meilleurs niveaux tandis qu’Isner a un bilan relativement médiocre en Australie.

Depuis les huit derniers jours?

Le numéro 7 mondial Alexander Zverev est son adversaire favori en quart de finale et l’Allemand a déjà causé des ennuis à Medvedev, remportant cinq de leurs six rencontres. Mais il a fait un début d’année indifférent et ses combats aux Majors sont bien connus. Il doit encore passer le quatrième tour à l’un des tournois du Grand Chelem à l’exception de Roland Garros. David Goffin et Andrey Rublev sont les deux autres noms remarquables de cette section du tirage.

Les deux ont bien commencé l’année et ont le jeu pour offrir à Medvedev un vrai défi. Mais Medvedev a remporté deux de ses trois rencontres avec le Belge Goffin, y compris en deux sets à l’Open d’Australie la saison dernière, tandis que Rublev a perdu ses trois matchs contre son compatriote. Si Medvedev atteint, comme prévu, les demi-finales, l’homme presque certain de l’attendre, il n’y a rien d’autre que le champion 2009 Nadal.

Medvedev n’a pas encore battu l’Espagnol, mais a montré à l’US Open qu’il peut rivaliser avec lui. Et à Melbourne, Nadal fait face à un match nul difficile. Nick Kyrgios est dans sa section et l’Australien adore toujours affronter Nadal, avec qui il entretient une relation peu cordiale. Cinquième tête de série Thiem, une présence croissante sur les courts durs et le toujours dangereux Gael Monfils, se cachent également dans le quart # 1 mondial.

Cela pourrait donner à Medvedev une réelle chance de prendre le meilleur sur l’Espagnol s’ils se rencontraient en demi-finale et atteignaient sa deuxième finale du Grand Chelem. Le Russe sera certainement à surveiller au cours de la quinzaine. Sa performance contre Tiafoe devrait donner une bonne indication de sa forme, le Russe cherchant à soutenir une solide performance à la Coupe ATP. Mais ce ne serait pas une surprise s’il se retrouvait en finale dans deux semaines.

