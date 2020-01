À l’Open d’Australie, les hommes américains vont 3-1 mercredi

Six des douze hommes américains qui ont fait le tableau principal de l’Open d’Australie ont pu passer au deuxième tour après les deux premiers jours de jeu à Melbourne Park. Quatre de ces joueurs étaient en action mercredi, trois d’entre eux se sont présentés devant les tribunaux en tant qu’outsider face à des joueurs classés dans le top 20. Mais malgré cela, un seul a été battu, Michael Mmoh s’inclinant face à la neuvième tête de série et prétendant au cheval noir. Roberto Bautista Agut.

Et Mmoh mérite toujours le crédit pour sa performance, prenant le premier set de l’Espagnol, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde la saison dernière, atteignant les quarts de finale à Melbourne et les quatre derniers à Wimbledon. Tommy Paul et Tennys Sandgren, quant à eux, ont tous deux connu des thrillers en cinq sets, tandis que Sam Querrey a connu une sortie plus confortable contre Ricardas Berankis, bien que le Lituanien l’ait parfois testé.

Paul domine Dimitrov

Dans ce qui était sûrement le match de la journée et l’une des compétitions les plus divertissantes du tournoi à ce jour, Paul, âgé de 22 ans, a vaincu la 18e tête de série et demi-finaliste de l’US Open Grigor Dimitrov après quatre heures et 19 minutes de tennis passionnant. L’Américain a pris une avance de deux sets, mais s’est avéré incapable de terminer son adversaire. Et après avoir perdu le bris d’égalité au quatrième set, Paul avait l’air mort sur ses pieds, Dimitrov profitant de la pause, lui donnant la chance de servir pour le match jusqu’à 5-4.

Mais Paul s’est rallié, frappant d’énormes coups droits pour revenir en arrière, avant de forcer un bris d’égalité décisif. Les chances manquées de Dimitrov ont clairement frustré la 18e tête de série, qui s’est beaucoup estompée lors de ce bris d’égalité, Paul la gagnant confortablement, dix points à trois. La victoire de Paul 6-4 7-6 3-6 6-7 7-6 a été rendue encore plus impressionnante par le fait qu’il avait joué plusieurs jours consécutifs, après que son premier match eut été balayé lundi après une forte pluie tombée sur Melbourne.

Cette victoire met en place ce qui pourrait être un affrontement gagnable avec Marton Fucsovics, également non classé. Le Hongrois ne doit pas être sous-estimé, il a déjà éliminé la 13e tête de série Denis Shapovalov et il a atteint la deuxième semaine à Melbourne en 2018. Mais quand Paul joue sur le pied avant comme il l’a fait contre Dimitrov, il a le pouvoir de frapper presque n’importe qui et il sera sûrement plein de confiance après avoir remporté ses premiers matchs lors d’un Grand Chelem.

Sandgren trop fort pour Berrettini

Sandgren est peut-être mieux connu pour avoir atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie en 2018 et il aime clairement les conditions à Melbourne Park. Pourtant, peu de gens auraient parié sur lui pour battre la huitième tête de série Matteo Berrettini, en particulier après que l’Américain ait mal débuté la saison, remportant un seul de ses trois premiers matches. Mais c’est Sandgren qui a fait le début de la course contre Berrettini, prenant une avance méritée de deux sets.

Par la suite, cependant, Sandgren semblait fatigué et Berrettini a forcé son chemin de retour dans la discorde, égalisant le match à deux sets chacun. De là, Berrettini semblait avoir pris le contrôle, mais le match a tourné avec Sandgren servant à 3-4 dans le décideur. Une double faute et une erreur non forcée suivies d’un vainqueur de Berrettini ont laissé Sandgren au bord du gouffre 0-40. Mais il a remporté cinq points d’affilée pour rester en vie, avant de se casser à 5-5 et de servir le match pour sceller une victoire célèbre.

Querrey parie Berankis

Sur le papier, Querrey avait de loin le match de deuxième tour le plus facile, une récompense pour sa victoire dominante en deux sets contre la 25e tête de série Borna Coric au premier tour. Mais Berankis, un ancien n ° 1 mondial junior, a donné à l’Américain le plus fort un test sévère. Son meilleur coup est son retour et parfois il a pu mettre Querrey sous pression et il a converti sur trois des six points de rupture qu’il a créés. Malheureusement pour Berankis, cela n’a pas suffi à le mener à la victoire.

Surtout, Querrey a réussi à frapper sa place avec son premier service, ce qui lui a permis de retirer la raquette des mains de Berankis. Le Californien a tiré 26 as, contre seulement quatre doubles fautes, et a remporté 87% des points derrière sa première livraison. Il a également impressionné depuis l’arrière du terrain, frappant 59 vainqueurs à 34 fautes directes, et il devrait avoir des jambes relativement fraîches pour aller de l’avant. En effet, Querrey, un ancien demi-finaliste à Wimbledon, pourrait bien se préparer pour une autre course profonde en Major.

Aperçu du troisième tour: Querrey vs Sandgren

Les États-Unis auront au moins un représentant masculin au cours de la deuxième semaine, Querrey et Sandgren devant se rencontrer au troisième tour. Étonnamment peut-être, ce ne sera que leur deuxième rencontre, avec leur première venue l’an dernier à Wimbledon, où Querrey a gagné en quatre. Mais ce serait une erreur de trop lire dans ce résultat: l’herbe est la meilleure surface de Querrey et trois des quatre sets se sont joués au bris d’égalité, illustrant à quel point le match était serré.

Querrey est, bien sûr, le joueur le plus expérimenté et il est classé 55 places au-dessus du numéro 100 mondial Sandgren. Mais Querrey n’a jamais dépassé le troisième tour à Melbourne, tandis que Sandgren, comme mentionné ci-dessus, est un ancien quart de finaliste de l’Open d’Australie. Il a également remporté le seul titre de sa carrière jusqu’à présent dans des conditions similaires à Auckland la saison dernière. Les deux hommes seront sûrement désespérés de gagner, cependant, avec le vainqueur prêt à affronter Fabio Fognini ou Guido Pella, tous deux plus à l’aise sur la terre battue et donc potentiellement vulnérables aux Américains les plus importants.

Il a également tous les ingrédients d’un concours serré, bien que Querrey ait le léger avantage. Son jeu global est beaucoup plus raffiné que celui de Sandgren. Le natif du Tennessee n’est pas non plus l’un des joueurs les plus en forme sur le circuit ATP, ce qui pourrait le voir lutter pour récupérer après son long affrontement avec Berrettini en huitièmes de finale. Mais celui qui gagne, c’est sûrement un grand signe pour le tennis masculin américain. d’avoir plusieurs joueurs menaçant une course profonde à l’Open d’Australie.

