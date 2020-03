A mon âge, le plus important est de ne pas se blesser

La République tchèque Lukas Rosol a été nominée pour la 21e fois dans l’équipe tchèque de la Coupe Davis alors que les Tchèques affrontent la Slovaquie à Bratislava cette semaine les 6 et 7 mars. S’adressant à Tenisovysvet, Rosol, 34 ans, a déclaré: «Le tribunal est modérément rapide, et dans les prochains jours qui disparaîtront progressivement, ce sera donc plus rapide.

Nous sommes satisfaits de la surface, pendant la formation de deux heures. Je remercie le capitaine et toute l’équipe d’avoir encore une fois eu la possibilité de représenter et d’aider l’équipe tchèque à gagner le point. “Rosol dit qu’il connaît bien l’équipe slovaque car ils ont pratiqué plusieurs fois lors de tournois et savent quoi faire attendre d’eux.

Parlant de ses débuts en Coupe Davis, Rosol a déclaré: “La première fois que je faisais partie de l’équipe en tant que cinquième joueur à Prague contre la Suisse. J’étais le troisième joueur de l’équipe pour la première fois en Roumanie. De toute évidence, au fil des années, j’ai acquis une certaine expérience, ce qui est mon avantage.

D’un autre côté, mon corps ne se régénère plus. Cela me convient que la Coupe Davis se joue maintenant sur deux sets gagnants, il me reste donc plus de puissance. Chaque jour, je dois réhabiliter pendant une heure à une heure et demie en fonction de l’intensité de l’entraînement.

De plus, j’essaie de jouer plus intelligemment pour économiser de l’énergie lors de l’entraînement et de la lutte. À mon âge, le plus important est de ne pas se blesser. Parlant de ses plans pour la saison, Rosol dit: “Maintenant, autour de la Coupe Davis, je passe du temps à préparer la saison de terre battue.

Cette année, je voudrais jouer vingt à vingt-cinq tournois dans des conditions de santé normales et essayer de me rapprocher du Top 100 du classement. ”