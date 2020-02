À quel âge chaque membre des Big Three a-t-il atteint son numéro 17 du Grand Chelem?

Hier Novak Djokovic Il a décroché le titre à l’Open d’Australie, élevant ainsi son Grand Chelem numéro 17. Il est clair que ce chiffre restera derrière puisque les membres de la Trois grands ils continuent de remporter les médaillés de ces titres et à moins que les jeunes ne fassent un pas en avant, la lutte pour devenir la GOAT restera vivante dans les années à venir. Si nous regardons l’âge auquel ils ont obtenu leur 17e titre du Grand Chelem, nous voyons que c’était Roger Federer le plus prématuré, y parvenir quand il avait 31 ans et 11 mois. Il s’ensuit Rafa Nadal, qui l’a fait avec 32 ans et 8 jours, alors que le Serbe l’a fait hier avec 32 ans, 8 mois et 11 jours. Qui se retrouvera avec un plus grand nombre de grands?

