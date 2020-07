À quelle tension devez-vous enfiler votre raquette de tennis?

Quand il s’agit de choisir la raquette de tennis de votre choix, cela se résume en grande partie aux préférences et aux sensations personnelles.

Un domaine où c’est certainement le cas est la tension des cordes car il y a tellement de permutations pour le type de cordes de tennis que vous utilisez et la tension à laquelle vous les cordez.

La tournée pro renforce encore cela comme si vous aviez déjà vu dans les coulisses de la salle de cordage lors d’un tournoi majeur; vous verrez que les demandes de tension des cordes des joueurs sont très variées.

Certains joueurs ATP enchaînent dans la gamme de 30 livres, tandis que d’autres peuvent atteindre 70 livres. Les autres se retrouvent quelque part au milieu.

Mais comment allez-vous trouver la bonne tension? Quel impact la tension des cordes a-t-elle sur la raquette et votre jeu? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Une introduction rapide sur la tension des cordes

Chaque fois qu’une raquette de tennis est enfilée, que ce soit en usine pour être vendue comme cadre pré-enfilé, ou par votre limon local, une tension spécifique est appliquée aux cordes croisées et principales.

Cette tension est une mesure du poids appliqué à la corde lorsqu’elle est tirée à travers la raquette par la cordeuse et est exprimée en kilogrammes ou en livres.

Avant le début du cordage, un technicien de raquette réglera la cordeuse à la tension requise. Généralement spécifique à ce que le joueur a demandé ou au milieu de la plage recommandée pour la raquette en cas de doute.

Ensuite, lorsque le limon commence à tirer les cordes à travers le cadre, la machine tire chaque corde à la tension appropriée.

Bien que je n’entrerai pas dans les détails sur les différents types de cordes et leur efficacité, il convient de noter que même si une machine calibrée tirera une corde à la tension prédéterminée, la tension réelle de la raquette finie sera généralement légèrement inférieure. en raison d’une légère perte de tension dans le processus d’installation.

La perte de tension peut se produire par frottement lors de la traction des cordes croisées, du glissement dans les pinces et lors du nouage des nœuds lorsque le travail est terminé.

Quelles sont certaines plages de tension typiques?

Toutes les raquettes de tennis sont livrées avec une plage de tension recommandée par le fabricant. Ceci est à la fois pour des performances optimales et pour vous assurer de ne pas enfiler à une tension trop élevée, ce qui déformera sévèrement le cadre ou même le fissurera.

Vous pouvez voir les plages de tension pour cinq raquettes qui figurent dans mon meilleur guide de raquettes de tennis et elles tombent toutes dans un stade très similaire:

Quel effet la tension des cordes a-t-elle sur la raquette?

Du point de vue de la physique, la tension des cordes affecte deux variables:

Temps d’attente

Coefficient de restitution

Le temps d’attente est la durée pendant laquelle la balle reste sur les cordes. Le coefficient de restitution est la mesure de l’élasticité de la collision entre la balle et la raquette (un COR plus élevé signifie plus d’élasticité (vivacité).

À leur tour, ceux-ci affectent les sentiments d’un joueur en termes de puissance, de contrôle et de stress sur le corps. Mais c’est là qu’il n’y a pas de véritable science exacte de ce qui est le mieux car cela se résume à des préférences personnelles.

D’une part, la relation entre la tension des cordes et le coefficient de restitution n’est pas linéaire, en particulier sur les tailles de tête de raquettes différentes, c’est pourquoi vous voyez certains cordes à 70 lb et d’autres à 40 lb.

Tensions de cordes inférieures

Plus la tension des cordes est faible, plus le temps de maintien est long. Il en résulte une augmentation de la puissance due à ce que l’on appelle l’effet trampoline et plus d’énergie retournée au ballon.

Il en résultera également une augmentation du confort grâce à une réduction de la rigidité des cordes qui affecte le couple et les vibrations ressenties par le poignet, le coude et l’épaule.

Des tensions plus faibles vous donnent:

Plus de pouvoir

Plus de confort

Plus de durabilité (bien que ce ne soit pas toujours le cas)

Plus de sensations

Mais d’un autre côté:

Tensions de cordes plus élevées

Alors que le principe général selon lequel une faible tension donne plus de puissance est assez facile à prouver. L’argument selon lequel des tensions de cordes plus élevées donnent plus de contrôle est plus difficile à expliquer, est-ce parce que les cordes plus élevées facilitent les effets? Ou tout simplement le fait que les joueurs doivent balancer plus fort (produisant à leur tour plus d’effets) pour frapper avec une profondeur suffisante lorsque leurs raquettes sont tendues plus fort?

Comme c’est toujours le cas, il y a certainement beaucoup de preuves anecdotiques que les joueurs ressentent plus de contrôle lorsqu’ils utilisent une tension de corde élevée et il y en a probablement assez pour dire, oui, des tensions de corde plus élevées produisent plus de contrôle.

Cette étude du Dr Simon Goodwill a quelques points intéressants à retenir, mais à partir des autres morceaux que nous pouvons assembler, avec une raquette serrée, la balle est plus aplatie, donc le topspin est plus facile à produire.

Cela est particulièrement vrai sur les tailles de tête plus petites, car un coup décentré déformera moins le lit de cordes que sur une raquette de plus grande taille. Pete Sampras est un bon représentant de cela, il pourrait générer un renversement incroyable lors de son deuxième service en utilisant sa raquette lourde de 85 pouces carrés, la raquette bien tendue (75 livres 😲).

En fin de compte, le spin donne un meilleur contrôle, et un plus grand spin est possible avec des cordes serrées.

Des tensions plus élevées vous donnent:

Mais d’un autre côté:

Moins de durabilité

Moins de pouvoir

Moins de confort

Note latérale: les cordes en polyester comme Babolat RPM Blast enfilées à des tensions plus basses produisent un snap back qui a également un impact sur le spin supérieur.

Tension et durabilité des cordes

Un autre domaine où la tension des cordes et sa relation avec la raquette n’est pas claire est son impact sur la durabilité. La haute tension augmente-t-elle la durabilité? Ou est-ce que la faible tension empêche la corde de s’étirer au-delà de ses limites et dure donc plus longtemps?

La ligne de pensée générale est que des tensions plus faibles permettent aux cordes de bouger plus librement et de se cranter plus rapidement. Cela est vrai pour certaines cordes mais d’après mon expérience, ce n’est pas une règle d’or.

Cela dépend en grande partie du type de la chaîne et de sa configuration hybride. Les cordes en polyester, par exemple, ont tendance à durer beaucoup plus longtemps à des tensions plus faibles.

D’après ma propre expérience, les cordes à des tensions plus élevées se déplacent toujours librement, ce qui, combiné à la friction accrue, peut entraîner une rupture plus précoce que des tensions plus faibles.

Mon conseil est de ne pas laisser la durabilité jouer un rôle important dans la tension des cordes que vous choisissez. Si la durabilité est un problème, pensez plus au type de corde que vous utilisez plutôt que de vous concentrer sur la tension.

Quelle tension de corde choisir?

Avant de décider de la tension des cordes, idéalement, vous voulez savoir ce que vous recherchez dans votre jeu et comment vous voulez que votre raquette fonctionne en conséquence.

Par exemple, si vous êtes physiquement fort et que vous maniez une raquette de type marteau comme Stan Wawrinka, vous choisirez très probablement de corder à une tension élevée plutôt qu’à une tension basse. Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas besoin d’augmenter votre puissance en baissant la tension uniquement pour voir l’effet trampoline envoyer la balle dans la clôture.

D’un autre côté, un joueur qui n’est pas aussi puissant ou un joueur plus âgé qui voudrait un peu de puissance libre de la raquette pourrait bénéficier énormément d’une corde orientée puissance à une tension de corde faible.

La meilleure façon est d’expérimenter et un bon point de départ au milieu de la plage recommandée par le fabricant.

Donc, si vous avez un Pure Strike qui recommande entre 52 et 62 livres, enfilez-le à 57 livres. Cependant, il y a quelques autres recommandations ci-dessous en fonction du type de chaîne que vous utilisez,

Gut synthétique, boyau naturel ou corde multifilamentaire: commencez au milieu (ou 2 livres au-dessus) de la plage de tension recommandée imprimée sur votre raquette.

Polyester ou kevlar: enfilez 2 lb sous le milieu de la plage de tension recommandée imprimée sur votre raquette.

Une fois que vous avez une référence, vous pouvez expérimenter davantage si vous sentez que quelque chose ne va pas.

Essayez de ne pas faire de changements drastiques tels que le cordage à la tension la plus lâche possible ou aller très haut si le milieu de la plage ne vous semble pas juste.

Des ajustements subtils sont plus susceptibles de vous aider à trouver la bonne tension, tandis que des changements drastiques peuvent souvent vous laisser encore plus confus sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Si vous avez deux raquettes assorties, vous pouvez même expérimenter dès le départ avec des tensions légèrement différentes. Mais assurez-vous que vous avez la même corde dans les deux raquettes et qu’elles ont été enfilées en même temps.

Tension des cordes et problèmes de bras

Comme mentionné ci-dessus, la diminution de la tension des cordes signifie qu’une raquette sera plus confortable à jouer en raison d’une réduction de la rigidité du cordage.

Donc, si vous souffrez de problèmes au poignet, au coude ou à l’épaule, la réduction de la tension peut être une solution rapide pour aider à préserver votre bras.

Si vous venez de développer un pincement dans le bras, le réglage de la tension serait mon premier port d’escale recommandé.

Au fil des ans, j’ai entendu dire que les joueurs voyaient des résultats instantanés sans avoir à apporter de modifications en gros à leur équipement. Tout cela à partir d’une légère baisse de tension et d’un ré-enfilage plus fréquent car les cordes perdent leurs propriétés avec le temps.

Si vos problèmes persistent, le type de corde et la raquette elle-même (rigidité, équilibre, poids et taille d’adhérence peuvent tous être des facteurs) jouent un rôle dans le confort, vous devrez donc peut-être apporter des changements plus importants.

Certaines cordes bien adaptées à la convivialité des bras sont des boyaux naturels, comme Babolat VS Touch et certains multifilaments doux qui offrent un confort comparable, comme Tecnifibre X-One Biphase.

Dois-je enfiler mes raquettes à différentes tensions?

Si vous êtes un joueur qui joue au tennis de ligue ou en compétition, il est probable que vous apportiez plusieurs raquettes au terrain. Beaucoup de joueurs en portent au moins deux mais il n’est pas rare de voir quatre, cinq ou six raquettes dans le sac de quelqu’un.

La principale raison en est qu’un joueur casse une chaîne, ce n’est pas seulement une partie terminée. Cependant, de nombreux joueurs choisissent de resserrer certaines de leurs raquettes de quelques kilogrammes ou livres pour plus de contrôle, ou de les réduire s’ils ont l’impression d’avoir besoin de plus de puissance.

Cela peut être dû à l’adversaire, à ce qu’il ressent le jour ou aux conditions.

La vidéo ci-dessous de Tennis Spin explique pourquoi un joueur peut porter quatre raquettes avec des tensions différentes:

Comment le climat affecte le choix de la tension des cordes

Climat extérieur ou intérieur, aride ou humide, tout cela a un impact sur la façon dont la balle réagit dans l’air et hors de la corde. Selon le climat, cela peut ralentir ou accélérer le ballon, il peut donc être utile de bricoler votre tension pour l’adapter aux conditions.

Pour la plupart des joueurs, ce sera quand ils se dirigeront à l’intérieur pour le tennis d’hiver où les éléments ne sont pas en jeu et vous obtiendrez généralement un jeu au rythme plus rapide. De nombreux joueurs choisissent de placer quelques livres de plus à l’intérieur pour établir plus de contrôle.

N’oubliez pas non plus que les types de cordes que vous utilisez peuvent réagir différemment aux changements de temps et de température. L’intestin naturel, par exemple, souffre de l’humidité de l’air et des intempéries, tout comme le multifilament.

Les polyesters souffrent davantage de températures plus froides. Une corde rigide et une boule froide rendent difficile l’accélération de la balle. Si vous avez déjà joué à l’extérieur un jour d’hiver, vous remarquerez que les balles sont complètement sans vie.

Tension des cordes et surface de la cour

La surface du court sur laquelle vous jouez devrait également jouer un rôle dans la tension que vous choisissez. Par exemple, lors de la tournée professionnelle, le passage à la saison sur terre battue voit la plupart des joueurs professionnels ajuster principalement la tension de leur corde en la diminuant de 2 à 4 livres.

Sur terre battue, la balle absorbe la poussière et est plus lourde, tandis que sur un terrain dur intérieur par exemple, le feutre s’use rapidement et la balle devient plus lisse avec le temps et est plus légère et plus rapide.

En général, sur les surfaces plus lentes, il est conseillé de réduire la tension de quelques kilos pour compenser la lourdeur du ballon, le ralentissement du jeu et le fait qu’il faut plus d’efforts pour frapper les vainqueurs. Pendant la transition vers une surface plus rapide ou à l’intérieur, vous devez rajouter les kilos que vous avez retirés sur de l’argile, pour reprendre le contrôle.

Perte de tension

Dès qu’une raquette est enfilée, elle commence à perdre de la tension avant de s’approcher d’une balle de tennis. On dit que les cordes peuvent perdre jusqu’à 10% en 24 heures.

Donc, si vous enfilez à 55 livres mais ne prévoyez pas d’utiliser votre raquette pendant une semaine, elle aura perdu un peu de tension au moment où vous jouerez enfin.

Si vous deviez jouer de façon incroyable, vous pourriez penser que 55 livres est la potion sucrée. Donc vous vous reposez à nouveau à 55 livres, seulement cette fois-ci, jouez le même jour, mais vous vous sentez sous-alimenté car la perte de tension n’est pas aussi importante.

C’est pourquoi lors de la tournée professionnelle, certains joueurs demandent à leurs cordeurs de raquettes de corder leurs raquettes à des heures fixes avant les matchs. Par exemple, Ron Yu de Priorité 1 essaiera de garder le timing cohérent tout au long du tournoi.

Donc, si Federer a joué la session de nuit à partir de 20 heures, Yu pourrait enchaîner 5 heures avant de jouer. S’il gagne et que le lendemain, Federer prend un départ à 12 h, Yu sera à 5 h du matin pour conserver cette cohérence.

Une autre façon d’éviter une certaine perte de tension est de pré-étirer les cordes avant de les enfiler. Federer a sa chaîne pré-étirée et cela se fait en enroulant la chaîne autour de quelque chose comme une poignée de porte, puis en la tirant fermement avec votre poids corporel.

Enfin, chaque type de corde perd de la tension à des rythmes différents, certaines cordes en boyau naturel et multifilament ayant tendance à mieux maintenir leur tension, tandis que les cordes en polyester ne fonctionnent généralement pas aussi bien avec le maintien de la tension.

Personnellement, si je sais que je ne vais pas utiliser la raquette pendant quelques jours et que je n’ai pas vraiment envie de la refaire pendant quelques semaines, j’augmente la tension de quelques kilos pour qu’au moment où je frappe avec ça, ce n’est pas tombé bien en dessous des tensions que j’aime.

Quelle tension des cordes les pros utilisent-ils?

Vous vous intéressez à quelles tensions certains des pros s’exécutent? J’ai compilé une sélection ci-dessous pour montrer comment certains d’entre eux diffèrent.

N’oubliez pas:

La plupart des pros varieront légèrement leur tension en fonction des conditions comme nous l’avons vu ci-dessus.

Les pros utilisent souvent des raquettes pro stock qui ne correspondent pas aux spécifications du cadre de vente au détail qu’ils approuvent, vous ne pouvez donc pas simplement copier leur tension. Même la raquette de Roger Federer, qui est pratiquement identique à la RF97 de détail, a quelques ajustements tels que des coussinets d’alimentation qui allongent légèrement les cordes principales.

Roger Federer

Raquette

Wilson Pro Staff RF97

Secteur

Wilson Natural Gut 16

Des croix

Luxilon ALU Power Rough 17

Tension

M: 27 kg / 59,5 lb C: 25,5 kg / 56,2 lb

J’ai également couvert la tension des cordes de Roger Federer en profondeur pour ceux qui s’intéressent à certaines de ses autres bizarreries de cordage.

Rafael Nadal

Raquette

Babolat Pure Aero 2019

Secteur

Babolat RPM Blast 15

Des croix

Babolat RPM Blast 15

Tension

M: 25 kg / 55 lb C: 25 kg / 55 lb

Novak Djokovic

Raquette

Tête Graphene 360 ​​Radical Pro

Secteur

Luxilon ALU Power 17

Des croix

Babolat VS Touch 17

Tension

M: 29 kg / 63,9 lb C: 28 kg / 61,7 lb

Kei Nishikori

Raquette

Wilson Ultra 95 Countervail

Secteur

Wilson Natural Gut 16

Des croix

Élément Luxilon 16

Tension

M: 17,7 kg / 39 lb C: 16,8 kg / 37 lb

Jack Sock

Raquette

Babolat Pure Aero VS

Secteur

Luxilon ALU Power Rough 17

Des croix

Luxilon ALU Power Rough 15

Tension

M: 15,9 kg / 35 lb C: 15,9 kg / 35 lb

Notez s’il vous plaît: J’ai utilisé les noms de raquette que les joueurs approuvent, pas les moules qu’ils utilisent. Djokovic n’utilise pas un cadre de 100 pouces carrés quand il joue, s’il l’était, sa tension ne serait pas le nombre que j’ai fourni.

Comment vérifier la tension des cordes

Pour vérifier la tension de votre raquette, il existe quelques outils sur le marché qui peuvent vous aider. Le premier est un outil utilisé avant que vous ne fassiez réellement de la ficelle et dépend de votre possession d’une machine à corder.

Il s’agit d’un outil d’étalonnage qui s’adapte à votre cordeuse et utilise un ressort pour vérifier que vous tirez la tension à laquelle vous avez réglé la machine.

Cela est généralement moins préoccupant sur une machine électrique à traction constante, mais sur les machines à manivelle, cela peut valoir la peine d’être vérifié car les ressorts s’affaiblissent avec le temps.

Le deuxième outil est un outil de test de tension, qui aide les techniciens et les joueurs à mesurer la tension des cordes après le rappel d’une raquette.

Vous pouvez obtenir des appareils de type analogique, des appareils électriques et même des applications qui fonctionnent via l’acoustique. Certains outils à vérifier comprennent:

Dernières pensées

Changer la tension des cordes dans votre raquette peut être un outil puissant pour votre jeu lorsqu’il est fait correctement et ce petit réglage fin peut vous aider à trouver un gagnant au moment où vous en avez besoin ou un peu plus de contrôle pour rester dans un rallye.

N’oubliez pas que changer la tension n’est pas une solution miracle et ne résoudra pas les lacunes en matière de technique, de forme physique ou de mauvais choix d’équipement en général.

Enfin, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en ce qui concerne la tension à utiliser. Je ne recommanderais pas de copier aveuglément les joueurs professionnels à moins que vous n’ayez une mécanique de trait parfaite et que vous ayez correspondu à toutes leurs spécifications en fonction du cadre de stock professionnel.

Pour le joueur de club moyen, je suggère de commencer entre le bas et le milieu des années 50 et de voir comment cela se sent. N’oubliez pas que la perte de tension va se produire assez rapidement et que 55 lb se transformeront bientôt en 50 lb, donc votre tension préférée dépendra de la fréquence à laquelle vous êtes prêt à remettre votre raquette.

Vous avez des questions sur la tension des cordes ou vous sentez qu’il y a quelque chose que j’ai manqué ou qui ne va pas? Faites le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.