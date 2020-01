À un pas de la troisième place de Federer

Le niveau que vous montrez Dominic Thiem Dans cet Open d’Australie 2020 invite l’optimisme. Le joueur autrichien avec sa victoire contre l’Allemand Alexander Zverev s’éloigne davantage du Russe Daniil Medvedev et est très proche de Roger Federer. Actuellement la différence entre les deux est de 85 points, et au cas où le gauche autrichien comme champion en Australie réussirait même à le surpasser. Rappelons l’importance de terminer dans les quatre premiers, afin d’éviter Nole, Rafa et Roger à des demi-finales hypothétiques dans les 1000 Masters d’Indian Wells et Miami.

.