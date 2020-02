Absences des 10 meilleurs joueurs en finale de la Fed Cup 2020

Le format compétitif proposé dans la Coupe Davis a pris peu de temps à reproduire dans le Fed Cup, où les 12 meilleures sélections se rencontreront dans le Fed Cup finale 2020 Budapest pour un tournoi qui promet des émotions fortes entre le 14 et le 19 avril. Les organisateurs ont rêvé d’un événement où les meilleurs du monde ont défendu les couleurs de leur pays et mené une révolution similaire à ce qui s’est passé à Madrid. France, Australie, République et Hongrie ils avaient déjà obtenu le billet, mais le week-end dernier, ils ont déterminé le sort de 16 équipes nationales dont seulement huit pourraient rester. Parmi les survivants, il y a des joueurs de haut niveau, mais cela a également confirmé l’absence de certains des meilleurs au monde, ce qui réduira la luminosité de ce nouveau format compétitif.

Qu’il suffise de dire qu’en consultant le top 10 actuel, nous constatons que cinq d’entre elles ne seront pas à Budapest en compétition pour la gloire du tennis féminin. Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens et Naomi Osaka ils devront regarder le tournoi à la télévision car leur pays n’a pas pu se qualifier. L’Ukrainienne n’avait pas d’options car son pays n’était pas en mesure de se battre pour le classement, mais les autres ont montré leur engagement envers leur pays en assistant à l’appel de leurs sélecteurs, à l’exception de Simona Halep. La Roumaine n’était pas assez forte pour mener son équipe dans le duel contre la Russie, dans une décision assez controversée dans son pays.

Simona, Bianca et Naomi ne seront pas les seuls vainqueurs du Grand Chelem à ne pas jouer dans la capitale hongroise depuis Jelena Ostapenko Il est également resté à l’écart malgré ses efforts pour surprendre les États-Unis. D’autres acteurs importants de la scène actuelle qui ne seront pas en mesure de défendre les couleurs de leurs pays respectifs dans le Fed Cup finale 2020 Budapest Ce sont les Britanniques Johanna Konta et les Croates Petra Martic et Donna Vekic. Parmi les pays classés, il sera intéressant de vérifier les appels car il y a une accumulation de joueurs de tennis de haut niveau aux États-Unis ou en République tchèque, de sorte que certains des meilleurs devront rester à l’écart ou, du moins, avec très peu d’importance.

En ce qui concerne l’équipe espagnole, la grande question est de savoir si Garbiñe Muguruza Il se joindra à l’aventure et fournira ses services dans une compétition où il a déjà vécu de grands moments, mais il n’a jamais été clairement disposé à gagner. Il est bien rappelé par toute l’idylle remarquable en double qui s’est formée avec Carla Suarez, de sorte qu’une équipe constituée de celle née à Caracas et aux Canaries pourrait être la grande incitation à la saison d’adieu de Carla et un excellent argument pour le titre pour l’Espagne.

