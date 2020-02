Academia Equelite récompense les meilleurs joueurs de l’étape d’été

Ils disent à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – l’organisation américaine chargée de promouvoir l’industrie cinématographique – que les seconds partis n’ont jamais été bons. En fait, ils récompensent rarement Oscar, sauf si vous êtes un Toy Story. Dans Villena, à près de 10 000 km de Beverly Hills, ils ne pensent pas de même. Dans la Académie Equelite par Juan Carlos Ferrero Ils savent récompenser celui qui fait du bon travail à l’époque, en leur donnant la possibilité de retourner sur leurs traces pour continuer à apprendre et même étudier l’option de rester à plein temps. C’est ainsi qu’en passant en revue les quelque 400 enfants qui ont passé l’été Étape d’été De son programme, le conseil d’administration a choisi les vingt meilleurs pour profiter d’une deuxième excursion dans ses installations le week-end dernier.

«Je me sentais bien, c’était comme un prix pour avoir bien joué dans la phase estivale», reconnaît-il Mercedes (Cordoue, 2007), une des filles qui a profité de l’invitation à la concentration pour faire partie de ce groupe de vingt privilégiés. «Ils m’ont appelé pour venir à la concentration, où j’ai vu des gens qui n’avaient pas vu depuis longtemps et je m’entraînais avec eux. Je me suis aussi fait de nouveaux amis, la vérité est que j’ai passé un bon moment. Maintenant, je suis ici chaque année parce qu’ils me faisaient confiance à l’époque, alors j’espère continuer le plus longtemps possible », confie-t-il. Fernando (Grenade, 2006), l’un des chanceux qui continuera à profiter du lieu jusqu’à la fin du cours.

Rien de tout cela ne serait possible sans Étape d’été, un programme de vacances pour les joueurs du monde entier entre 8 et 16 ans avec près de trois ans d’expérience à Villena. Trois mois d’été où environ 400 enfants défilent, chacun le nombre de semaines disponibles. Six mois plus tard, l’Académie se remet au travail pour activer la deuxième partie du plan. «Un rapport est fait sur chaque joueur, comment il joue et comment il a travaillé. La direction sportive s’assoit et détaille le rapport de ceux qui ont obtenu de meilleurs résultats et qui ont moins de 14 ans. Ensuite, il est décidé qui était le meilleur de chaque semaine, les noms sont choisis et les parents sont contactés », explique Iñaki, responsable du marketing de l’Académie.

«La phase d’été est une excellente occasion pour les enfants de tous âges d’apprendre ce que signifie travailler pour être professionnel», souligne-t-il. Juan Carlos Ferrero, chef visible du projet. «Nous réalisons un programme adapté à leur âge mais qui émule le travail que font nos joueurs tout au long de l’année. Le programme est intense mais fortement recommandé pour tous les amateurs de tennis. C’est une excellente occasion d’apprendre et d’améliorer le tennis tout en se faisant des amis à travers le monde », explique l’ancien numéro 1 mondial, superviseur de chaque étape et décision prise chez Equelite.

«Nous soutenons cette initiative depuis trois ans maintenant», poursuit Juan Carlos. «Les joueurs qui vivent en Espagne et qui ont le mieux travaillé en été sont invités pour un week-end à s’entraîner avec nous. L’objectif est de les motiver à continuer à travailler et à s’améliorer. Ce sont de jeunes enfants mais ils s’en sortent plutôt bien. Nous aimons vous avoir ici et nous essayons de nous impliquer tous les deux Samuel Lopez (entraîneur de Pablo Carreño), Toni Cascales (qui était l’entraîneur de Juan Carlos), comme moi », valorise le champion de Roland Garros 2003.

En avant, une deuxième chance de s’imprégner du travail et des meilleures routines, même si parfois la destination apporte des surprises bien plus grandes. “Quand je suis arrivé à cette Académie, j’ai vraiment aimé, mon père parlait déjà avec l’organisation pour étudier la possibilité que je puisse rester ici, jusqu’à ce que finalement cette année je puisse venir en septembre”, nous dit-il Paul (Badajoz, 2007), l’un des enfants qui ont franchi une nouvelle étape et gagné un séjour de longue durée. “Ici, je combine le tennis avec l’école, la vérité est que j’ai remarqué l’amélioration très rapidement”, dit-il avec un sourire. Dans quelques années, lorsque nous rencontrerons les nouveaux référents du tennis espagnol, il faudra peut-être pointer Villena pour découvrir les origines de ces champions.

