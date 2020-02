«Acapulco se sent comme à la maison avec ma femme et mes enfants»

En route pour Acapulco avec seulement quatre victoires à son actif en 2020, John Isner est en quart de finale après un triomphe de 6-3, 7-6 sur Marcos Giron en un peu plus d’une heure et 30 minutes. Aux prises avec un peu d’humidité, Isner a commencé à perdre de la vitesse vers les phases finales, mais il a quand même scellé l’affaire en deux sets, évitant de passer plus de temps sur le terrain et opposant un autre américain Tommy Paul qui a stupéfait Alexander Zverev.

Giron a remporté plus de points sur le retour qu’Isner mais pas ceux qui comptent le plus, perdant les cinq chances de pause et subissant une pause de service pour propulser John après une seule mini-pause dans le deuxième set tie-break.

S’exprimant après le match, John s’est senti heureux de terminer le travail sans avoir à jouer un décideur, aimant le fait que sa femme et ses enfants soient avec lui à Acapulco, ce qui en fait une sorte d’événement à domicile. Aux prises avec des blessures récemment, Isner fait de son mieux pour revenir à un niveau élevé et prolonger sa carrière autant que possible.

“Je me sentais bien sur le terrain, bien commencer le match et garder mon rythme. C’était très humide; je suis un gars gros et lourd qui transpire beaucoup dans ces conditions, donc je me fatiguais un peu vers la fin. C’est pourquoi je suis heureux de terminer le travail en deux sets.

Toute ma famille est ici et je me sens bien de rentrer chez moi et voir mes enfants et ma femme; c’est super spécial et on se sent comme chez soi. J’ai subi de nombreuses blessures ces derniers temps, en particulier avec mon pied, ce qui me gêne beaucoup et je ne peux pas m’entraîner comme je le voudrais.

En vieillissant, il n’est pas plus facile de rester en bonne santé; Je m’en rends compte et ça m’a frappé assez fort. Pourtant, je fais tout bien et j’espère que je pourrai continuer pendant encore quelques années. Je pourrais mieux jouer mais je suis satisfait de ma performance globale, même si je devrai l’augmenter si je veux gagner le titre. J’aurai besoin de mon meilleur tennis contre Tommy Paul. ”