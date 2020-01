Accueil favori Ashleigh Barty bat Dayana Yastremska pour remporter le titre

Après une défaite précoce à Brisbane, Ashleigh Barty est arrivée à Adélaïde, déterminée à prendre la forme avant l’Open d’Australie et à courir le premier titre sur le sol national. La favorite de la foule n’a pas joué son meilleur tennis tout le temps, mais cela a finalement été suffisant pour remporter le huitième titre WTA et le premier en Australie, en battant la jeune arme Dayana Yastremska 6-2, 7-5 en une heure et 25 minutes.

L’année dernière à Miami, Ashleigh a renversé Dayana en route vers le titre et elle l’a répété également aujourd’hui, perdant 17 points en dix matchs de service et repoussant deux chances de pause sur trois pour augmenter la pression sur le jeune qui ne pouvait pas livrer le niveau des tours précédents, ne frappant que sept gagnants et 12 erreurs directes pour perdre son dynamisme et son élan habituels sur le terrain.

À la poursuite de son premier titre de Premier ministre, Yastremska a décroché un revers en bas de la ligne gagnante pour une prise à l’amour au premier match, ne restant pas au même rythme trop longtemps car Ashleigh l’a brisée à l’amour au troisième match suite à une erreur de coup droit de volée de l’Ukrainien.

Barty a confirmé la pause avec une autre prise confortable qui l’a poussée 3-1 devant, perdant une chance de pause dans le prochain match mais renvoyant une gagnante de service pour obtenir un avantage de 4-2. Incapable de trouver l’élan dans ses matchs, Yastremska a subi une autre pause à la suite d’une erreur de coup droit de tomber 5-2 avant que Barty ne soit amoureux d’un vainqueur de service pour un 6-2 après 30 minutes.

Avec rien ne fonctionnant en sa faveur, Dayana a de nouveau laissé tomber le service au début du deuxième set lorsque son revers a atterri longtemps, trouvant enfin une certaine marge au retour pour reculer dans le quatrième match et égaliser le score à 2-2.

Un revers de la ligne gagnante a envoyé l’Ukrainienne 3-2 devant et elle était de retour dans les affaires, faisant une autre bonne prise dans le septième match et créant une chance de pause dans le prochain match qui aurait pu la rapprocher du set.

Ashleigh l’a sauvé avec une erreur forcée, sauvant une autre chance de pause grâce à un revers lâche de Yastremska et créant une opportunité au retour dans le prochain match. Dayana l’a nié avec un service parfait sur la ligne T, mais ce n’était pas pour sa prochaine fois qu’elle a servi, souffrant d’une pause amoureuse à 5-5 pour envoyer Barty plus près de la ligne d’arrivée.

Au service du titre, Barty a frappé trois gagnants pour sceller l’accord avec style, prenant les dix derniers points pour s’assurer le premier titre devant les fans à domicile.