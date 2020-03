Adam Pavlásek plein d’espoir de revenir dans le top 100

Le joueur de tennis tchèque de 25 ans, Adam Pavlásek, était en Turquie pour y jouer un événement ITF lorsque le tournoi a été annulé et il a décidé de retourner en République tchèque. S’adressant au site Tenisovysvet, Pavlásek se souvient de son expérience de retour dans son pays natal.

“Le tournant s’est produit jeudi lorsque la nouvelle a annoncé que la République tchèque annonçait l’état d’urgence. J’étais inquiet au sujet des contrôles aux frontières et aux aéroports. De plus, si Dieu nous en préserve, quelqu’un a été infecté en Turquie, l’idée de quarantaine n’était pas tout à fait agréable là-bas.

C’est pourquoi nous sommes partis immédiatement. Le bon sens l’a emporté sur le sport. La santé est toujours en premier lieu. “Pavlásek dit qu’il travaille actuellement sur sa forme physique car il ne sait pas quand la tournée de tennis reprendra et comment la situation se déroulera dans les prochains jours,” On se prépare pour la saison, avec impatience aux tournois, surtout moi, qui ont prolongé ma préparation et commencé à me préparer depuis octobre.

Le pire, c’est que vous ne savez pas ce qui se passera les jours ou les semaines à venir. Pendant ce temps, je travaillerai probablement sur la forme physique. “Le joueur tchèque, qui a été classé dans le Top 100 il y a quelques années, est maintenant classé n ° 382 au classement mondial après s’être blessé au cours des deux dernières saisons.

“Il y a eu une blessure à l’entraînement, qui m’a coûté les prochains mois. C’était une blessure au poignet, le diagnostic était erroné, cela n’a pas aidé avec le temps libre ou les injections. Les médecins m’ont dit que le poignet était coincé au mauvais endroit. et l’opération serait terriblement risquée.

Après un certain temps, certaines injections ont commencé et j’ai commencé à être en bonne santé fin mars, quand je suis immédiatement parti pour Miami. Après cela, j’ai commencé à m’entraîner normalement et, malheureusement, je n’ai plus pu suivre le mouvement. “

Cependant, il garde espoir de revenir dans le Top 100 et a également travaillé avec un coach mental. “Cela m’a toujours gardé à flot que j’y ai été une fois, et quand je serai en bonne santé, je donnerai au tennis tout ce que le travail devrait toujours prouver.

Il m’a appris beaucoup de choses, même en dehors du tennis. Comment se comporter, comment traiter les gens. Et j’en suis extrêmement heureux. Je suis arrivé au fond et j’essaye de le soulever, pas à pas. Si je suis en bonne santé, je crois que je réussirai. ”