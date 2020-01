Adelaide TD partage ses réflexions sur le retrait de Novak Djokovic

Le tout nouveau Memorial Drive Tennis Center accueillera certains des meilleurs joueurs du monde la semaine prochaine, et de nombreuses stars de l’ATP et de la WTA se rendront à Adélaïde pour la dernière répétition avant Melbourne. Les organisateurs ont fait un travail fantastique en signant le numéro mondial.

2 Novak Djokovic qui entre rarement dans les tournois dans la semaine précédant le Major, le Serbe faisant un retour potentiel à l’événement où il a remporté son troisième titre ATP en 2007 avant de déménager à Brisbane deux ans plus tard.

Pourtant, comme prévu, Novak a décidé de sauter Adélaïde après avoir atteint la demi-finale de la Coupe ATP, joué suffisamment de matchs à Brisbane et Sydney et choisi de sauter la semaine prochaine et de s’entraîner à Melbourne. Marquant des victoires sur Kevin Anderson, Gael Monfils et Cristian Garin, Novak a conduit la Serbie en demi-finale de la Coupe ATP inaugurale avec Dusan Lajovic, face à Daniil Medvedev pour la place en finale.

Le Serbe a remporté le titre à Eastbourne en 2017 dans la semaine avant Wimbledon, mais dans des circonstances différentes, aux prises avec une blessure au coude et à sauter le reste de la saison après sa retraite contre Tomas Berdych en quart de finale au All England Club.

Novak fait partie des favoris à Melbourne, cherchant la huitième couronne de l’Open d’Australie et pour défendre les 2000 points qu’il a réclamés il y a un an après avoir battu Rafael Nadal en finale. Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev et Taylor Fritz devraient se battre pour le titre à Adélaïde maintenant et les spectateurs auront la possibilité de regarder plus de joueurs à domicile en action, avec Alexei Popyrin et Jordan Thompson qui ont remporté le tirage principal. .

“Nous savons à quel point Novak Djokovic est déçu de ne pas pouvoir jouer à Adélaïde cette année et nous espérons l’accueillir au tournoi l’an prochain”, a déclaré le directeur du tournoi international d’Adélaïde, Alistair MacDonald.

“Nous comprenons sa décision et lui souhaitons la meilleure des chances pour le reste de la Coupe ATP et le prochain Open d’Australie.”