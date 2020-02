Adidas envoie Caroline Wozniacki avec une vidéo inspirante

Caroline Wozniacki a brisé beaucoup de cœurs lorsqu’elle s’est retirée du tennis après l’Open d’Australie 2020. Âgée de seulement 29 ans, la Danoise a cessé de fumer alors qu’elle avait hâte de profiter de la vie au-delà du sport.

Elle a quitté l’Open d’Australie 2020 au troisième tour pour Ons Jabeur. À la manière typique de Wozniacki, elle s’est battue durement malgré sa défaite. Le match s’est terminé 5-7, 6-3, 5-7 après trois sets très disputés. L’ancienne n ° 1 mondiale a ensuite prononcé son discours d’adieu, des larmes coulant sur ses joues.

Demandez autour de vous et il est évident que Caroline n’était pas seulement une favorite des fans, mais aussi une favorite parmi les joueurs.

Caroline Wozniacki et Adidas une dernière fois

Wozniacki était l’un des joueurs les plus assidus du sport. Il ne fait aucun doute que les fans et les joueurs manqueront de la voir et de s’entraîner avec elle. Beaucoup soupçonnaient sa polyarthrite rhumatoïde comme la raison de sa retraite. Mais elle a confirmé que sa décision n’avait pas grand-chose à voir avec cela. Elle voulait simplement plus dans la vie que le tennis.

“Je me suis toujours dit, le moment venu, qu’il y a des choses en dehors du tennis que je veux faire plus, alors il est temps de le faire.”

Elle a poursuivi en expliquant qu’elle voulait atteindre d’autres objectifs dans la vie après le tennis.

“Ces derniers mois, je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup plus dans la vie que je voudrais accomplir en dehors du terrain. Se marier avec David était l’un de ces objectifs et fonder une famille avec lui tout en continuant à parcourir le monde et à contribuer à la sensibilisation à la polyarthrite rhumatoïde (projet à venir) sont toutes des passions à moi. »

Caroline Wozniacki et David Lee à leur mariage

La fan de longue date de Liverpool F.C était également ravie lorsque Steven Gerrard l’a félicitée et lui a souhaité bonne chance pour sa vie avec une vidéo.

Wozniacki se retire du tennis après avoir réalisé son rêve d’enfance de remporter un Grand Chelem et d’être la joueuse n ° 1 mondiale. Elle a remporté un total de 30 titres WTA au cours de sa carrière.

Adidas, qui a parrainé Wozniacki pendant la majeure partie de sa carrière, a fait une vidéo de la star danoise pour lui dire au revoir et saluer le vainqueur. La vidéo est également très inspirante, car Wozniacki dit aux fans de croire en eux plutôt qu’en ceux qui doutent. Découvrez la vidéo cool ci-dessous.

Croyez en vous!!! Merci @adidas pic.twitter.com/9XyutsWKpd

– Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 28 janvier 2020

Les fans et les joueurs sont reconnaissants à Wozniacki de nous avoir inspiré à nous battre pour nos rêves. Adios Sweet Caroline!