Adieu Maria – Reine de la cour qui n’a jamais reçu son couronnement

Elle a été la fille dorée du tennis pendant une décennie et plus, mais Maria Sharapova n’a jamais été susceptible de recevoir les platitudes normalement réservées à une légende sortante du jeu lorsqu’elle a confirmé sa retraite.

À 32 ans, les réalisations de Sharapova sur le terrain lui assurent depuis longtemps le droit d’être saluée comme l’un des meilleurs joueurs du jeu, avec sa présence sur la liste de seulement dix joueurs qui ont remporté les quatre Des titres du Grand Chelem confirmant son statut de l’une des plus grandes.

Même lorsque son classement a glissé au fond de sa carrière, les organisateurs du tournoi la mettraient toujours sur le devant de la scène car c’était une superstar qui méritait une attention particulière, mais il y a tellement de raisons pour lesquelles la présence de Sharapova a créé un malaise dans une famille de tennis qui avait du mal à embrasser ses charmes glamour.

Alors que des joueurs comme Serena Williams et Caroline Wozniacki mélangeaient une rivalité compétitive avec un lien solide hors du terrain, Sharapova a souvent admis qu’elle ne s’était pas liée d’amitié avec ses adversaires de la WTA et sa présence froide dans les vestiaires n’a pas fait grand-chose pour dissiper le mythe selon lequel elle était une star désireuse de opérer dans son propre monde.

«Je ne suis pas la seule à entamer une conversation sur la météo et je sais que dans les prochaines minutes, je dois aller tenter de gagner un match de tennis», a-t-elle confirmé en 2018. «Je suis une fille assez compétitive. Je dis mes hellos, mais je n’envoie pas de fleurs aux joueurs aussi.

“Je ne suis pas vraiment sympathique ou proche de nombreux joueurs. Je n’ai pas beaucoup d’amis loin des tribunaux. “

Quand elle a dit qu’elle n’était pas vraiment proche de beaucoup de joueurs, est-ce quelque chose de stratégique qu’elle fait? La tournée des hommes est-elle différente de celle des femmes?

“Non pas du tout. Ce n’est pas parce que vous êtes dans le même sport que vous devez être ami avec tout le monde simplement parce que vous êtes catégorisé, vous êtes un joueur de tennis, donc vous allez vous entendre avec les joueurs de tennis. Je pense que chaque personne a des intérêts différents », a-t-elle déclaré.

“J’ai des amis qui ont des emplois et des intérêts complètement différents, et je les ai rencontrés dans des parties très différentes de ma vie.”

Ses commentaires expliquent pourquoi le soutien de ses collègues joueurs et du jeu dans son ensemble était rare quand elle a échoué à un test de drogue à l’Open d’Australie de 2016.

L’explication de Sharapova était faible après avoir affirmé qu’il ignorait que le meldonium – un médicament qui augmente le flux sanguin, ce qui améliore la capacité d’exercice chez les athlètes – avait été ajouté à la liste des substances interdites quelques semaines avant le tournoi de Melbourne.

Pour sa part, Sharapova semblait quelque peu perplexe devant l’indignation que sa chute de grâce n’avait pas été amortie par la Women’s’s Tennis Association, avec Eugénie Bouchard parmi celles qui ont publiquement condamné Maria.

«C’est une tricheuse et je ne pense pas qu’un tricheur dans un sport devrait être autorisé à pratiquer à nouveau ce sport», a déclaré la star canadienne Bouchard et, alors que plusieurs de ses camarades étaient d’accord avec ces sentiments, ils ont choisi d’utiliser un vœu de silence interrogé sur la honte de la drogue de Sharapova pour souligner leur condamnation assourdissante.

Le public du tennis a également semblé avoir du mal à trouver des excuses pour Sharapova, son statut de superstar du jeu ne se traduisant pas par une affection qui a persisté à travers sa honte d’interdiction des drogues.

Ce cri de chasse à la baleine familier à chaque fois qu’elle frappait la balle était aussi ennuyeux qu’il semblait inutile, tandis que ses vastes revenus commerciaux hors du terrain étaient considérés par ses détracteurs comme la preuve que Sharapova la marque était plus importante que Maria la joueuse de tennis.

Les publicités sur les parfums, l’approbation des sacs à main, les liens de mode et sa gamme de bonbons Sugarpova faisaient autant partie du roadshow Maria que son coup droit, mais les réserves entourant la marque Sharapova doivent être suspendues lorsque son héritage sur le court est relaté.

“Je dis au revoir” – Maria Sharapova, cinq fois vainqueur du Grand Chelem, annonce sa retraite

Bien qu’il soit toujours difficile d’ignorer l’échec du test de drogue lorsque l’histoire de Sharapova est relatée, l’histoire d’un enfant né en Sibérie sortant d’une famille qui a fui la Biélorussie après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl pour devenir une superstar sportive est un script qui exige le traitement d’un réalisateur de haut niveau.

Sharapova n’avait que six ans lorsqu’elle a déménagé en Floride avec son père et la volonté de sortir sa famille de la pauvreté lui a donné une passion pour réussir qui a brillé à chaque fois qu’elle s’est présentée au tribunal.

Sa victoire à Wimbledon en 2004 en tant qu’acteur révolutionnaire de 17 ans restera à jamais l’un des moments emblématiques du Center Court et les 35 titres qui ont suivi pour une joueuse devenue n ° 1 mondiale en août 2005, un record qui cimente sa grandeur.

Combattante qui n’a jamais su quand elle a été battue, Sharapova a finalement admis que son temps était écoulé avec l’annonce dans une variété de médias alors qu’elle abandonnait dans sa bataille pour convaincre son corps défaillant de chasser une dernière balle.

“Le tennis m’a montré le monde – et cela m’a montré de quoi j’étais fait”, a-t-elle déclaré dans son message d’adieu. “C’est comme ça que je me suis testé et comment j’ai mesuré ma croissance. Et donc dans tout ce que je pourrais choisir pour mon prochain chapitre, ma prochaine montagne, je continuerai de pousser. Je vais toujours grimper. Je vais encore grandir. “

Elle est la reine de la cour destinée à ne jamais recevoir son couronnement, avec l’astérisque qui sera toujours à côté du nom de Sharapova impossible à effacer.

